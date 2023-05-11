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他不解牛排館告示玉米濃湯「請勿攪拌」 業者解釋「這原因」秒懂！

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
玉米濃湯示意圖。圖／PhotoAC
玉米濃湯示意圖。圖／PhotoAC

不少餐飲業者會因應料理而搭配湯品、飲品，通常在牛排館大多會提供「玉米濃湯」，對此，日前有網友拍下台南一家牛排館的玉米濃湯上有「不要攪拌」的告示，還重要地重標示3次「請勿攪拌」，令網友相當困惑。

有名網友在臉書社團「爆廢公社」上傳一張照片，畫面中有兩張大公告，第一張大字寫三次「請勿攪拌」，第二張則寫下，「麻煩各位客人，玉米濃湯不要攪拌，一勺搖起來就好，謝謝」，網友困惑地附文發問，「為何牛排館濃湯不能攪拌，要一次盛湯起來？到底發生什麼事？」

圖／翻攝爆廢公社臉書
圖／翻攝爆廢公社臉書

貼文一出網友紛紛留言討論：、「不想讓你挑料」、「怕撈起來什麼都有，就是沒有料」、「不攪拌很難受」。

不過牛排店業者出面解密了，勾芡的玉米濃湯攪拌太多次，會導致溫度下降，濃湯容易變質、臭酸，才會希望大家別攪拌，絕對不是怕客人喝！

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