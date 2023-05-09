冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這

位於南港的人氣茶飲「好一點熟醇紅茶」於今(8)日起推出新飲品「茉莉系列」，包含茉莉紅茶及加入鮮奶的茉莉歐蕾等2款清爽飲料，另在上市首週推出「滿2杯折10元」的優惠活動，一次兩杯點起來！ 「好一點

2023-05-08 14:00