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冰淇淋之神「CREMIA」進駐2商場！吃得到首推「麝香葡萄」，打卡最全口味就來這

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

北海道冰淇淋之神前進LaLaport！日本超人氣冰淇淋「CREMIA」進軍台中LaLaport北館，並自4月底起開始試營運，LaLaport店以全新設計店型現身，空間不僅寬敞舒適，還有波浪造型小巧思藏在各角落，探店不妨邊吃冰邊找店面小細節吧！

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
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CREMIA台中LaLaport店。圖／Cremia Taiwan粉絲頁
CREMIA台中LaLaport店。圖／Cremia Taiwan粉絲頁

冰淇淋之神「CREMIA」進駐台中三井LaLaport北館，販售原味、焦糖、麝香葡萄、綜合等口味，提供大家逛累的休息好地方，吃冰還能兼打卡。首推必吃「麝香葡萄」，選用山梨縣產葡萄與北海道鮮奶，奢侈加入麝香葡萄原汁，香醇濃厚滋味千萬別錯過。

圖／Cremia Taiwan粉絲頁
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圖／Cremia Taiwan粉絲頁
圖／Cremia Taiwan粉絲頁

此外，「CREMIA」也於4/22起至8/31在台北新光三越A11一樓開設快閃店，經典原味、巧克力、焦糖、麝香葡萄、綜合口味統統吃得到，想要打卡最全口味就來這啦！

CREMIA新光三越A11快閃店。圖／Cremia Taiwan粉絲頁
CREMIA新光三越A11快閃店。圖／Cremia Taiwan粉絲頁

CREMIA｜台中LaLaport店

地址：台中市東區進德路600號北館1樓

販售品項及售價：原味、焦糖、麝香葡萄、綜合口味，150元/支

CREMIA｜新光三越A11快閃店

快閃期間：4/22～8/31

快閃地點：台北市信義區松壽路11號1F

販售品項及售價：原味、巧克力、焦糖、麝香葡萄、綜合口味，150元/支

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