連假出遊好療癒！ 屏東海生館推「勞工節優惠」 放鬆遊館辦卡就送可愛「企鵝敲背槌」

享受徜徉在大海的療癒感受！ 屏東海生館搭配勞工節連假，推出放鬆假期遊優惠，自4/29至5/1限時3天，只要本人出示勞工身分證明文件，至海生館大廳服務台辦理海洋卡，即贈送可愛企鵝造型敲背槌乙支。

圖／屏東海生館提供

體驗藍色水波帶來的放鬆渡假遊，屏東海生館除了有被譽為一生必體驗的「夜宿海生館」活動外，還包含強調親子共學的「迷你解說員親子營」、探索潮間帶生態的「夜巡海生館」等多元化活動，即日起至6/25前於台灣水域館，展出《潮海之際》展示較為少見的潮間帶奇特生物，可以近距離觀察有魔鬼海星之稱的「棘冠海星」。

圖／屏東海生館提供

此外，若想要多次來館體驗活動親近生物，屏東海生館推行天天暢遊的「海洋卡」年卡專案，讓卡友「一年無限次」免費暢遊海生館，還享有館內活動9折等多項優惠。

屏東海生館自4/29至5/1，推出「勞工節放鬆遊館」優惠，入館民眾於活動期間至指定服務台辦理一年365天，天天暢海生館的「海洋卡」，出示勞工身分相關證明文件，例如：員工證、名片、薪資單（袋）等，即贈送「可愛企鵝造型敲背槌」乙支，讓全身心靈皆放鬆，快加入51連假行程中。

圖／屏東海生館提供

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