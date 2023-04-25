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51連假玩起來、證件拿出來！ 全台「樂園優惠」一次收 劍湖山只要1元、義大全民510、六福村完稅單享優惠

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
圖／業者提供

這週末迎來5/1勞動節連假！　這個專屬於員工休憩的大日子，如果想動一動筋骨、玩點刺激遊樂設施，不妨參考為大家特蒐全台「主題樂園」最新好康優惠情報，玩劍湖山出示勞工證只要1元、義大51勞動節讓全民同享510元、繳完稅單別丟六福村還能享優惠！

★劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

4/29至5/1連假3天，「勞工」本人憑工作證或名片或相關工作證明，劍湖山世界門票「只要1元」，購票時請主動向售票人員提示相關證明，未提示者一旦離開購票窗口即無法享有優惠。此優惠為「2人同行」，須另外搭配1人購買599元門票方享優惠，每人限購一組。

★六福村

圖／六福村主題遊樂園提供
圖／六福村主題遊樂園提供

即日起至5/31，於六福村現場購票出示「今年度憑牌照稅/所得稅繳交憑證」，可享門票優惠價588元，限本人適用，需搭配繳稅收據(網路收據截圖)+個人證件，平假日均適用。

即日起至6/25，穿著「整身恐龍裝」，於六福村現場購票，可享優惠價566元，平假日均適用。

★九族文化村

圖／翻攝九族文化村
圖／翻攝九族文化村

九族賞螢季來了！即日起至5/28出示九族文化村官網指定圖片，到九族文化村或日月潭纜車站現場購票，即享優惠價780元，票價為一票玩到底，並贈送日月潭纜車搭乘。

★義大遊樂世界

圖／義大世界提供
圖／義大世界提供

4/29至5/1全民玩義大遊樂世界「通通只要510元」，每日13：20義大皇家劇院還有媲美太陽馬戲團國際大秀「奇幻之旅」，讓媽媽不用出國就可以環遊世界。另外，每週六下午4點半入場「星光票只要299元」，還能欣賞週六限定全台唯一火山噴發場景「火山夜秀」。

★鈴鹿賽道樂園

圖/鈴鹿賽道樂園提供
圖/鈴鹿賽道樂園提供

即日起至6/4，凡穿著學校、企業、機關團體且衣著需有標誌或名稱樣式等可辨識之制服，每人即可購買任一張全日暢遊全票／兒童票650元，加贈全日暢遊原價980元「買1送1券」，本券使用期限6/5至6/30。

高雄市民專屬「3人同行1人免費」，17：00星光暢遊三人只要798元，鈴鹿賽道樂園表示，此活動3位皆需出示開頭為「E、S」之身分證／健保卡，或戶籍地設立於「高雄縣/市」之戶口名簿；且限17:00後同時購買結帳星光暢遊(全票或兒童票)三張。

★遠雄海洋公園

圖／花蓮遠雄海洋公園提供
圖／花蓮遠雄海洋公園提供

5/1至5/31感恩醫護月，凡「醫護人員」憑醫護證件，本人及同行親友可享699元優惠價(限購4張)。壽星也有優惠！凡「當月壽星」，壽星本人憑身分證，小朋友可憑健保卡，即享門票590元優惠價(3-6歲請購買幼童票490元)。

即日起至6/30(端午連假6/22-6/25不適用)，凡設籍宜蘭、花蓮、台東的鄉親（或身分證G、U、V者），現場臨櫃購票需出示相關證件，即可以優惠價699元（原價990元）暢遊遠雄海洋公園！

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