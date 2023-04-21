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首次進香必看！ 大甲媽祖遶境9天8夜今晚起駕　10大禁忌、6項行前必備

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於21日深夜起駕。本報資料照片
大甲媽祖遶境進香活動，9天8夜行程，將於21日深夜起駕。本報資料照片

全台年度宗教盛事來了！ 大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動年年吸引百萬信徒共襄盛舉，今年將於4月21日晚間11時5分起駕，長達9天8夜的進香行程展開，並在25日上午於新港奉天宮舉行祝壽大典，之後便會依序折返，途中行經西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，預計30日即回鑾安座，路程達340公里。在此提醒「首次參加進香者」注意10項禁忌避免冒犯神明，及6項行前準備，讓進香過程更平安順利！

大甲媽祖遶境10大禁忌如下

1.首次參加進香者，要穿全套新衣（不能穿舊衣），表示對神明敬意。

2.進香者過程中不亂說話，要將「請、謝謝、對不起」常掛嘴邊。

3.守喪者未滿一年，或家有辦喪事者，不得入廟。

4.躦轎底時，不能起身或觸碰鑾轎、不能背包背後面（背包放在胸前，好讓鑾轎通過）、不能戴口罩、戴帽子者要記得脫帽。

5.進香孕婦切勿躦轎，以免胎兒被轎底八卦所傷。

6.進香者出發前要「淨身」，也就是從起駕宴開始，茹素到祝壽大典結束方可開葷。

7.隨香期間禁酒、禁賭、禁色。

8.進香者在持進香旗或配戴平安符時，不得躦轎、進浴室及廁所。

9.參加進香的人員，必須是潔淨之人，不能進出「喪家」（正在處理其身後事的人家）、「月內房」（產婦坐月子的地方）。

10.若為媽祖服務且身穿「號褂」者，不能穿「號褂」上廁所，也禁止擅自在「號褂」上穿其他衣服。（號褂：衣服、褲子為清治時期到至今，早期上衣的前後面中間寫著「大甲.北港進香」，現今上衣的前後面中間寫著「大甲.鎮瀾宮.天上聖母」）

6樣必備物品有助平安遶境

參加遶境活動時，除了好跟著大甲媽祖的腳步，達人們推薦以下必備行頭，協助進香活動走的更順利！

1.毛巾：選擇吸汗性強的運動毛巾，此外因沿途會有許多地區放大量鞭炮歡迎，毛巾也能在隊伍經過時摀住口鼻，避免吸入大量濃煙。

2.好走路的鞋子：一雙好走的鞋子，讓進香走起來更舒適，畢竟全程要走非常多的路程，千里之行始於足下，絕對要選一雙自己穿的舒適的鞋子。

3.厚襪子：穿厚一點的襪子，比較不會磨出水泡。

4.薄外套：因中部天氣春天時日夜溫差大，帶薄外套在溫度變低時可以防寒。

5.雨具及防曬用品：雨具以備不時之需，適時補擦防曬避免曬傷。

6.進香旗：遶境前夕，每位信徒必備的進香旗，得帶著進香旗到大甲鎮瀾宮向媽祖稟報今年將跟隨媽祖一起遶境，據說這樣可得媽祖保佑，在遶境時派遣兵將護佑，平安的跟著媽祖一起走完遶境。

圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書
圖／翻攝自大甲鎮瀾宮臉書

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