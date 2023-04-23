麥擱問啦！ 福壽山農場4月「沒螢火蟲」公告這原因　網驚呼：長知識了

「最強春雨」近日為全台帶來不少雨量，也讓喜歡潮濕溫暖天氣的螢火蟲終於出來見人了！想趁周末假期賞螢的朋友們注意了，福壽山農場粉專小編於4月初貼出公告提醒「別再問了！福壽山農場4月沒有螢火蟲」，很意外地因為「這原因」賞螢季落在10月中至11月初！

圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm粉專

日前不少農場傳出因為缺少水份，螢火蟲無法順利孵化，故減量許多，近期的雨量也讓中部地區傳出螢火蟲增量的好消息。各地生態豐富的業者都推出了賞螢活動，唯獨福壽山農場粉專小編特別公告「福壽山農場四月沒有螢火蟲啦」，福壽山農場的螢火蟲都是「雪螢」，賞螢季不在4月份，而是在10月中至11月初。

在福壽山農場官網上的季節性景點，有特別點出「雪螢」。圖／福壽山農場官網

福壽山農場的螢火蟲是秋冬季節進入繁殖季的螢火蟲，所以叫做「雪螢」，而且雪螢的發光是持續性的，不同4月一閃一閃的螢火蟲，所以拍起來會像是一條一條的螢光線，在山上拍的話還可以連點點星空都一起拍進去。

小編特別補充說「隔壁武陵跟我們家一樣是雪螢」，還建議網友們4月賞螢可以轉戰「花東縱谷國家風景區管理處」。看見此提醒公告的網友們都紛紛留言表示「真的長知識了！」。

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