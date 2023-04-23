快訊

一周數位爆報／iPhone充電1動作恐損壽命、LINE MOBILE吃到飽費率曝

吃香蕉有助排便、吃蘋果能止瀉？醫：重點在吃得正確才有效

薩摩耶做淋巴結觸診「以為獸醫在擼牠」露超天使傻萌甜笑：這人手法不錯欸！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥擱問啦！ 福壽山農場4月「沒螢火蟲」公告這原因　網驚呼：長知識了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm粉專
圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm粉專

「最強春雨」近日為全台帶來不少雨量，也讓喜歡潮濕溫暖天氣的螢火蟲終於出來見人了！想趁周末假期賞螢的朋友們注意了，福壽山農場粉專小編於4月初貼出公告提醒「別再問了！福壽山農場4月沒有螢火蟲」，很意外地因為「這原因」賞螢季落在10月中至11月初！

圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm粉專
圖／翻攝福壽山農場FushoushanFarm粉專

日前不少農場傳出因為缺少水份，螢火蟲無法順利孵化，故減量許多，近期的雨量也讓中部地區傳出螢火蟲增量的好消息。各地生態豐富的業者都推出了賞螢活動，唯獨福壽山農場粉專小編特別公告「福壽山農場四月沒有螢火蟲啦」，福壽山農場的螢火蟲都是「雪螢」，賞螢季不在4月份，而是在10月中至11月初。

在福壽山農場官網上的季節性景點，有特別點出「雪螢」。圖／福壽山農場官網
在福壽山農場官網上的季節性景點，有特別點出「雪螢」。圖／福壽山農場官網

福壽山農場的螢火蟲是秋冬季節進入繁殖季的螢火蟲，所以叫做「雪螢」，而且雪螢的發光是持續性的，不同4月一閃一閃的螢火蟲，所以拍起來會像是一條一條的螢光線，在山上拍的話還可以連點點星空都一起拍進去。

小編特別補充說「隔壁武陵跟我們家一樣是雪螢」，還建議網友們4月賞螢可以轉戰「花東縱谷國家風景區管理處」。看見此提醒公告的網友們都紛紛留言表示「真的長知識了！」。

延伸閱讀：

2種美食一次嚐！ 宜蘭新開店「來初鍋物 & 來初豆花」 快到百年老屋吃特色鍋物和超綿密豆花

500公頃「2023桃園繡球花季」要來了！上萬朵繡球花還有婚紗裝置藝術超好拍

相關新聞

麥擱問啦！ 福壽山農場4月「沒螢火蟲」公告這原因　網驚呼：長知識了

「最強春雨」近日為全台帶來不少雨量，也讓喜歡潮濕溫暖天氣的螢火蟲終於出來見人了！想趁周末假期賞螢的朋友們注意了，福壽山農場粉專小編於4月初貼出公告提醒「別再問了！福壽山農場4月沒有螢火蟲」，很意外地因

快搶吃！OKmart開賣「福源花生麻糬雪糕、石二鍋冬瓜檸檬冰沙」

即將迎來春季最後一個節氣「穀雨」，隨著入夏氣候逐漸上升，超商冰品銷售也開始成長，其中又以雪糕、冰沙、聯名類商品最受青睞。...

500公頃「2023桃園繡球花季」要來了！上萬朵繡球花還有婚紗裝置藝術超好拍

2023年的「桃園繡球花季」要來了！第三年舉辦的繡球花季，在初夏時分的繡球花海特別迷人，預計在5月13日正式展出，快閃為期只有9天，務必把時間空出來拍好拍滿囉。

假日開逛北中南3大市集！ 台北中山「啤酒饗樂」、嘉義「開嘉」、高雄「神農」　美食.音樂＋文青的美好體驗

假日就愛來去「逛市集」，享受美食、音樂結合陽光的美好體驗！ 為了讓人們有機會在忙碌工作後適度的紓壓、互動交流，週末最多機會開逛市集，而且每一場舉辦的場合和主題訴求皆不同，民眾就以自己感興趣的活動來挑選

台東南迴「絕殺景點」說掰掰了 遊客嘆：好可惜！

4月5日一名遊客因拍照打卡不慎在台東南迴大武鄉裝置藝術「夏日轉場」摔落受傷，縣府第一時間封鎖現場禁止開放，經過縣府與藝術...

統一超商「關廟服務區」全新開幕！首創免門票「棒球故事館」

五一勞動節3天連假將至，預期國道將湧入大量南來北往出遊車潮，統一超商全新開幕「關廟服務區」，今天（4月21日）邀請台南市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦