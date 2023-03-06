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看得到買不到？開店即售完的「小琉球起司捲」爆滿內餡必吃，打電話預訂還不一定吃得到！

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@tomny1993授權
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比搶演唱會門票還難搶！Google評論超過1000則的人氣店家「小琉球YOYO起司捲」被網友評為必吃在地美食，評論一路看下來，幾乎都是「超級無敵好吃」、「真的很好吃，外酥內軟」等好評，不過也因為生意太好，加上美味現做，熟客們建議大家先以電話詢問訂購，不然可能會白跑一趟喔！

圖／IG@tomny1993授權
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「小琉球YOYO起司捲」為在地超人氣小吃，招牌「鮪魚」口味使用自家漁船捕撈的生魚片等級鮪魚部位，搭配玉米及滿滿起司，一人吃一卷剛剛好，不膩又有飽足感。此外，也有網友推薦「牛肉」口味，內餡給得大方，一口下去餅皮酥脆、起司牽絲，就連不愛吃起司的人都讚不絕口。

圖／IG@tomny1993授權
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起司捲不但牽絲還有滿滿內餡。圖／摘自Google Map(網友Carol Li)
起司捲不但牽絲還有滿滿內餡。圖／摘自Google Map(網友Carol Li)

值得注意的是，有網友表示「老闆生意太好，現場無法接單」，建議提早打電話訂購，不然到現場可能會「看得到買不到」。此外，還有網友分享自身經驗，曾11點多剛開門去現場，卻得到「當日全賣完」的消息，隔天一早先打電話，3個小時後成功吃到，但起司捲還是售完，只剩起司派，但網友分享「起司派」也是超好吃，同樣推薦給有到小琉球玩的朋友。

起司捲售完，網友改買「起司派」一樣很好吃。圖／摘自Google Map(網友柯丸子)
起司捲售完，網友改買「起司派」一樣很好吃。圖／摘自Google Map(網友柯丸子)

圖／摘自Google Map(網友柯丸子)
圖／摘自Google Map(網友柯丸子)

小琉球YOYO起司捲

地址：屏東縣琉球鄉三民路169號

營業時間：11:00-16:30

小琉球YOYO起司捲粉絲頁

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小琉球 小吃 起司捲

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