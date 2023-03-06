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佛到爆炸！「茶茶小王子1門市」超狂優惠：買飲品送早餐、抹茶霜淇淋免費吃，網友讚：超霸氣
買飲品送早餐！「茶茶小王子 X 小農飯盒」台大店即日起開始供應早餐，只要消費一杯100元以上飲品即贈「永續輕食早餐」，還有A、B兩種套餐可選，內含水煮蛋或蛋沙拉，在缺蛋之際，還能免錢吃到蛋真是太幸福了！不僅如此，即日起至3/8還有每日100支「抹茶霜淇淋免費吃」，加入台大門市LINE好友即享優惠，快手刀衝、領好康啦～
台北人好幸福！「茶茶小王子 X 小農飯盒」台大店推出「買飲品送早餐」活動，自每日開店起至11:30，凡單點一杯100元以上飲品，就送一份「永續輕食早餐」，提供A、B兩種套餐，分別為吐司搭配水煮蛋及吐司搭配蛋沙拉，滿滿元氣從吃好早餐開始。
不僅如此，店家還提供100支「抹茶霜淇淋免費吃」，即日起至3/8的每日10點至11點、下午3點至4點，只要加入台大門市LINE好友，並於櫃台出示畫面即可領取一支免費抹茶霜淇淋，快筆記好、免費開吃囉！
「茶茶小王子 X 小農飯盒」優惠資訊
·買飲品送早餐
優惠時段：自每日開店起至11:30
優惠內容：凡單點一杯100元以上飲品，即送一份「永續輕食早餐」
·每日100支免費抹茶霜淇淋
活動日期：即日起至3/8，每日10:00-11:00、15:00-16:00
活動內容：只要加入台大門市LINE好友，並於櫃台出示畫面即可領取一支免費抹茶霜淇淋
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