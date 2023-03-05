台北人先吃！王品新品牌「就饗鐵板燒」插旗東區，試營運9折、免費加菜還能吃到飽

王品最新品牌！餐飲龍頭王品集團旗下新品牌「就饗鐵板燒」自2月底起至3/14試營運，試營運期間享9折優惠，人均消費約400元就能吃好又吃飽，牛排、鴨腿、海鮮總匯、海陸套餐統統有，不夠滿足還有白飯、飲料、湯品吃到飽，按讚追蹤官方粉絲頁再送「香蔥胡麻豆腐」，快趁著試營運打折、送美味先開吃一波！

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

試營運吃超划算！王品旗下新品牌「就饗鐵板燒」落腳台北東區，預計試營運至3/14，同步推出試營運期間9折優惠，另自即日起至3/31凡按讚追蹤「就饗鐵板燒」官方粉絲頁即贈「香蔥胡麻豆腐」一份，免費加菜又能享折扣。

「就饗鐵板燒」的美味套餐最低318元起，鐵板牛排、海陸套餐統統有，還有蔥鹽、蒜香、乾煎等多種風味可以選，再享白飯、飲料、湯品無限供應，人均400元就能享用好滿足。

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

圖／摘自就饗鐵板燒線上訂位網頁

此外，已有網友分享用餐感想，表示「服務態度很好，環境乾淨舒服，食材新鮮」，甜點部分「黑糖粉粿」稍甜但不膩，而主餐及其他附餐部分就待大家自行前往品嘗與分享囉！值得一提的是，試營運期間人潮較多，建議可先訂位，避免久候。

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

就饗鐵板燒-台北忠孝東店

試營運期間：即日起至2023/3/14

地址：台北市忠孝東路四段49巷4弄10號

營業時間：11:00-14:30（最後點餐時間14:00）、17:30-22:00（最後點餐時間21:00）

優惠活動：試營運期間打9折、即日起至3/31凡按讚追蹤就饗粉絲頁即贈「香蔥胡麻豆腐」一份

圖／就饗鐵板燒粉絲頁

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