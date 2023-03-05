快訊

加油且慢！ 中油：明天起汽、柴油降價0.1、0.2元

代理師薪水只能仰望正式老師？ 這3縣市免等轉正就跳級加薪

全球最強護照換人！這國因吸引世界公民奪冠 台灣退至72

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北人先吃！王品新品牌「就饗鐵板燒」插旗東區，試營運9折、免費加菜還能吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／就饗鐵板燒粉絲頁
圖／就饗鐵板燒粉絲頁

王品最新品牌！餐飲龍頭王品集團旗下新品牌「就饗鐵板燒」自2月底起至3/14試營運，試營運期間享9折優惠，人均消費約400元就能吃好又吃飽，牛排、鴨腿、海鮮總匯、海陸套餐統統有，不夠滿足還有白飯、飲料、湯品吃到飽，按讚追蹤官方粉絲頁再送「香蔥胡麻豆腐」，快趁著試營運打折、送美味先開吃一波！

圖／就饗鐵板燒粉絲頁
圖／就饗鐵板燒粉絲頁

試營運吃超划算！王品旗下新品牌「就饗鐵板燒」落腳台北東區，預計試營運至3/14，同步推出試營運期間9折優惠，另自即日起至3/31凡按讚追蹤「就饗鐵板燒」官方粉絲頁即贈「香蔥胡麻豆腐」一份，免費加菜又能享折扣。

「就饗鐵板燒」的美味套餐最低318元起，鐵板牛排、海陸套餐統統有，還有蔥鹽、蒜香、乾煎等多種風味可以選，再享白飯、飲料、湯品無限供應，人均400元就能享用好滿足。

圖／就饗鐵板燒粉絲頁
圖／就饗鐵板燒粉絲頁

圖／摘自就饗鐵板燒線上訂位網頁
圖／摘自就饗鐵板燒線上訂位網頁

此外，已有網友分享用餐感想，表示「服務態度很好，環境乾淨舒服，食材新鮮」，甜點部分「黑糖粉粿」稍甜但不膩，而主餐及其他附餐部分就待大家自行前往品嘗與分享囉！值得一提的是，試營運期間人潮較多，建議可先訂位，避免久候。

圖／就饗鐵板燒粉絲頁
圖／就饗鐵板燒粉絲頁

就饗鐵板燒-台北忠孝東店

試營運期間：即日起至2023/3/14

地址：台北市忠孝東路四段49巷4弄10號

營業時間：11:00-14:30（最後點餐時間14:00）、17:30-22:00（最後點餐時間21:00）

優惠活動：試營運期間打9折、即日起至3/31凡按讚追蹤就饗粉絲頁即贈「香蔥胡麻豆腐」一份

圖／就饗鐵板燒粉絲頁
圖／就饗鐵板燒粉絲頁

延伸閱讀：

童年回憶復活了！新竹巨城「鬥牛士牛排」將回歸，網友嗨：走了又來了

馬辣10大品牌請客！ 「身分證中2碼、姓名中1字、三月壽星」 鮑魚、和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽

鐵板燒 王品 牛排 吃到飽 海鮮 甜點

相關新聞

台北人先吃！王品新品牌「就饗鐵板燒」插旗東區，試營運9折、免費加菜還能吃到飽

王品最新品牌！餐飲龍頭王品集團旗下新品牌「就饗鐵板燒」自2月底起至3/14試營運，試營運期間享9折優惠，人均消費約400元就能吃好又吃飽，牛排、鴨腿、海鮮總匯、海陸套餐統統有，不夠滿足還有白飯、飲料、

150元吃到飽！ 北市泰式咖哩「甩泰」 醬和飯都無限續加，還可邊看101

udn走跳美食／D&W黑白雙搭 如果要說便宜大碗的話，那種像是福勝亭白飯味噌湯吃到飽肯定是Dong的首選，就是很可惜只能吃白飯。但這間在台北市的泰式咖哩甩泰，只要150元便宜又好吃，白飯免錢續加

應援中華隊「一年免費吃拉麵」！一風堂限時推強棒麵

第五屆世界棒球經典賽A組預賽將於3月8日起在台中洲際棒球場登場，一風堂也推出系列應援活動，包括3月起全台一風堂店鋪限定一...

「女神月」吃到飽第2人5折！ 盤點3大飯店「女士專屬」優惠

38婦女節即將到來，不少業者將3月擴大延伸為「女神月」，推出多樣優惠，讓辛勞的女士們享有專屬假期，好好犒賞自己。

限時3天再下殺！全聯哈根達斯13種熱門口味均一價188元 小時達也能買

上週末哈根達斯沒買夠嗎？這週全聯優惠再下殺，限時最後3天推出驚喜優惠價，即日起至3月5日只要於全台共946家有哈根達斯冰...

馬辣10大品牌請客！ 「身分證中2碼、姓名中1字、三月壽星」 鮑魚、和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽

3月為女力喝采，連鎖餐飲集團「馬辣」集結旗下馬辣、新馬辣、熊一、哞哞屋、狗一下等10個品牌，自即日起至3/31期間，推出「三月升級活動」，含2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「如、姿、婉、娟」任一字

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦