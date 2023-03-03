馬辣10大品牌請客！ 「身分證中2碼、姓名中1字、三月壽星」 鮑魚、和牛、巨蛤、烏魚子吃到飽

3月為女力喝采，連鎖餐飲集團「馬辣」集結旗下馬辣、新馬辣、熊一、哞哞屋、狗一下等10個品牌，自即日起至3/31期間，推出「三月升級活動」，含2成人以上同行，只要其一代表姓名內有「如、姿、婉、娟」任一字（可同音） 或持有身分證／健保卡號含「2、3、8」任二碼（可重複，例如22、33），只要提前至少一日預訂位置並出示相關證件即可享有優惠。同時，還有「三月壽星優惠」含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並拍下美照公開上傳社群打卡，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。

符合「馬辣集團」活動條件者，優惠如下：

【馬辣】

圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」；三月壽星優惠，可享全桌免費升級「九孔鮑魚」吃到飽。

【新馬辣、新馬辣plus+】

新馬辣、新馬辣plus+。圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止；三月壽星優惠，可全桌免費升級「美國Prime神仙牛」吃到飽。

熊一燒肉。圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」；三月壽星優惠，可全桌即享「美國見島和牛」吃到飽！

【問鼎．皇上吉祥宮廷火鍋】

三月升級活動，全新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐888元便可享，還有經典湯頭任你挑。

【狗一下居酒食堂】

狗一下居酒食堂。圖／馬辣提供

三月升級活動，不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」乙份(價值240元)，可累贈。忠孝店加碼「最低988元起」可享有美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、鮮香菇炒水蓮、香烤巨大海虎蝦等逾百道日料吃到飽，另外，每位僅需加價198元便可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；加價348元則可再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限量暢飲！每日限20組；三月壽星優惠，全桌消費滿千元，可贈「鮭魚毛毛蟲壽司」乙份！

【哞哞屋和牛燒肉】

哞哞屋和牛燒肉。圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止；三月壽星優惠，可全桌即享「巨大海虎蝦」吃到飽！

【涮樂和牛食べ放題】

涮樂和牛鍋物。圖／馬辣提供

三月升級活動，選擇指定方案「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」；三月壽星優惠，贈送肥美「九孔鮑魚」乙顆！

【夯下去新潮和牛燒肉】

夯下去。圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」；三月壽星優惠，選擇「特上美國和牛牛排」or「極上雙和牛牛排」方案，即享「北海道大帆立貝吃到飽」！

【燒肉ChaCha 個人和牛燒肉】

燒肉ChaCha。圖／馬辣集團提供

三月升級活動，不限時段，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」乙份，恕無累贈。三月壽星優惠，贈送「北海道生食級干貝」乙顆！

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