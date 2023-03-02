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童年回憶復活了！新竹巨城「鬥牛士牛排」將回歸，網友嗨：走了又來了
歡迎回來！今(2)日，遠東巨城購物中心臉書PO出一則好消息，原來是「鬥牛士經典牛排」將回歸進駐，讓不少饕客驚喜呼「終於要回來了」，同時也掀起一波討論話題。
時代的眼淚！「鬥牛士經典牛排」將於新竹巨城購物中心7樓正式回歸，引來不少網友留言「懷念的鬥牛士」、「好期待」、「我小時候很喜歡耶」、「童年回憶那一家嗎」，也有在地人表示「鬥牛士走了，但鬥牛士又來了」，透露應是收掉後重開。整體看出，大家都頗期待這間鬥牛士的強勢回歸。
「鬥牛士經典牛排」提供各式排餐，附贈麵包、沙拉及自助吧無限暢飲，深受許多人喜愛。此外，有網友更發現「很多年以前曾經在巨城的店復活了」，讓人有種復古、懷念的感受，而巨城「鬥牛士經典牛排」即將回歸，確切開幕日尚未公布，建議可關注遠東巨城購物中心臉書動態喔！
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