連續14天吃爆它！「拿坡里生日慶」：大披薩不限口味、6塊炸雞只要229元，爽吃還能省百元

吃披薩、炸雞慶生囉！「拿坡里生日慶」自即日起至3/15強勢登場，內用、外帶同享優惠，大披薩不限口味、6塊炸雞統統229元吃飽飽，而「拿坡里炸雞專門店」也同步推出優惠，除了6塊炸雞優惠外，酥炸棒腿、薯第一等人氣點心也享折扣，把握活動開吃啦！

「拿坡里生日慶」自即日起至3/15登場，大披薩不限口味、6塊炸雞統統229元。圖／拿坡里官方粉絲團

吃出快樂！「拿坡里生日慶」於即日起至3/15登場，連續14天的好康包含不限口味大披薩(原價359元)、6塊炸雞(原價330元)只要229元就能吃到，炸雞還可換烤雞。而網友票選第一的「拿坡里炸雞專門店」除了同步推出229元6塊炸雞外，加碼再推「招牌酥炸棒腿」優惠價109元、「薯第一(灑粉系列)」特價79元等好康，輕鬆省下10-20元，內用、外帶皆享優惠(外送不適用)。

拿坡里炸雞專門店推出招牌酥炸棒腿109元優惠。圖／拿坡里提供

圖／拿坡里提供

不少網友看到優惠，紛紛表示「一年一度又來了！」、「吃吃吃，吃起來」，雖然也有眼尖的網友發現似乎比以前活動小漲10元，但一個大披薩加6塊炸雞500元有找，還是值得開吃一波。

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里生日慶 優惠資訊

活動日期：即日起至3/15

優惠內容：拿坡里門店－大披薩(不限口味)、6塊炸雞229元(可換烤雞)；拿坡里炸雞專門店－6塊炸雞229元、招牌酥炸棒腿109元(原價129元)、薯第一(灑粉系列)79元(原價89元)

注意事項：外帶、內用均享優惠，外送恕不適用

圖／拿坡里官方粉絲團

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