喝咖啡送奶茶！ 85˚C三月「週五咖啡日」限定第2杯半價 加碼贈奶茶買1送1券

三月好康一波波！ 連續三月份5個「週五咖啡日」，85˚C邀請會員喝咖啡送奶茶。除了咖啡第二杯半價優惠，再加碼贈送奶茶買一送一兌換券，消費越多，贈送越多，咖啡控、奶茶控揪團喝起來！

圖／85˚C提供

85˚C「週五咖啡日」優惠中大杯咖啡第二杯半價，再加碼獻給85 Cafe APP會員，只要在3/3、3/10、3/17、3/24、3/31等五個週五咖啡日，在門市一次購買兩張以上寄杯卡，結帳時報會員電話，即贈送大杯英式奶茶買一送一券(直營門市為贈送慢熟奶茶買一送一券)到會員票匣，每筆消費限贈一張兌換券，消費越多贈送越多。

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85˚C三月好禮！每週五咖啡日第二杯半價，再請喝奶茶民眾只要門市單筆購買兩張以上寄杯卡，贈送大杯英式奶茶買一送一兌換券，還可以將兌換券轉贈分享給好友，全台本島門市皆可使用，兌換至4/16止，千萬別錯過。

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