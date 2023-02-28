開箱Toyz「拾汣茶屋」！通過壓力測試明起試營運，網最推「這味」：不愧是公道伯

通過壓力測試！曾獲英雄聯盟電競職業選手世界冠軍的YouTuber兼遊戲實況主Toyz進軍手搖界，昨(27)日在內湖門市進行「壓力測試」，並發起每人「免費」點一杯飲料的活動，現場人潮將捷運西湖站團團包圍，萬人響應，也有不少網友喝完就發文分享口感。

圖／摘自Toyz IG

圖／拾汣茶屋IG

Toyz開設的手搖飲品牌「拾汣茶屋」於27日下午1點至6點進行「壓力測試」，現場民眾可免費試喝一杯飲料，現場吸引破萬人朝聖，滿滿人潮將捷運西湖站包圍。而後隨即有不少網友打卡，並分享飲料口感，有網友表示「奶蓋是有鹹那種，奶蓋好喝」、「奶蓋綠很便宜欸」、「19元紅茶茶味不錯」，而最引人好奇的「87元橙芝汗」則喝得到橙汁、紅牛(提神飲料)的味道，攪拌後奶蓋混入有種「優格的感覺」，也有人感覺「攪久一點比較好喝」，但主要還是看個人口味。

87元橙芝汗。圖／摘自IG@fu.j.wei

而「拾汣茶屋」最低價只要19元，Toyz透露是因為其他飲料店進了原物料後會疊高趴數，不過他們疊的趴數較少，所以才能將價格壓低。此外，「拾汣茶屋」將自3/1起試營運，想嘗鮮的朋友明天起就能開喝囉！

圖／拾汣茶屋IG

拾汣茶屋 西湖店

試營運：3/1起

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷3號

營業時間：10:00-20:00

圖／拾汣茶屋IG

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