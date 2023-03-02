Q彈有嚼勁！ 吃茶三千「得獎米其林茶凍」搭獨門奶蓋 全新萃茶風味限量開賣

超厲害的茶凍出現在台中！ 致力推廣台灣茶文化的飲料店「吃茶三千」，最新推出了限量「得獎米其林茶凍」，以新鮮現萃保留原葉風味，吃起來Q彈有嚼勁，還能完整嚐到茶葉的清香甘甜！

圖／吃茶三千提供

吃茶三千限定推出「得獎米其林茶凍」，分別為「松針綠茶凍」及「凍頂烏龍茶凍」。茶底「松針綠茶」連續三年獲得食品界米其林三星殊榮，終獲「榮譽水晶獎章」，評選標準通過嚴格的測試和評鑑，確認茶湯品質和口感，獲最具公信力的國際大獎。茶底則使用品牌專利萃茶機，新鮮萃取茶湯，完整保留茶葉的清香甘甜，最後淋上吃茶三千獨門奶蓋，品茗純粹的回甘好風味。

得獎米其林茶凍於3/3起開賣，來店購買「現萃茶凍」搭配指定飲品可獲品牌限量行李箱貼紙(500張)，再加碼於4/1起線上預購「現萃茶凍」贈送市值千元品牌鑰匙圈，數量有限，送完為止。

圖／吃茶三千提供

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