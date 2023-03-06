快訊

傅達仁赴瑞士安樂死！兒傅俊豪立院發聲 籲尊嚴善終立法減少照顧殺人

這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
右圖僅為示意圖，非本次新飲品。圖／丹堤咖啡提供、丹堤咖啡粉絲頁
右圖僅為示意圖，非本次新飲品。圖／丹堤咖啡提供、丹堤咖啡粉絲頁

節日優惠又來囉！即將迎來國際婦女節與白色情人節，丹堤咖啡搭上「草莓季」特別推出4款系列飲品及2款甜蜜春日甜點，並在3/8、3/14兩日祭出「全系列飲品買一送一」優惠，邀請顧客享用甜點與咖啡，歡度美好節日。

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

圖／丹堤咖啡粉絲頁
圖／丹堤咖啡粉絲頁

草莓控新選擇！丹堤咖啡本次獻上期間限定「草莓系列」飲品及「法式莓麗千層蛋糕、莓好時光煉愛蛋捲」2款誘人甜點。系列飲品包含以香甜草莓特調的春日咖啡「鮮莓拿堤」、茶味清香的「莓麗蜜香烏龍」及奶香濃郁的「莓果優格飲」與「莓莓歐蕾」，一次滿足咖啡控、茶控的喜好。

甜點部分，最推百搭「法式莓麗千層」，層層堆疊的草莓卡士達搭配草莓粒點綴，甜中帶酸，自然不膩；而「莓好時光煉愛蛋捲」也是人氣品項，草莓煉乳滋味加上酥脆蛋捲，讓人欲罷不能，搭配咖啡更是愜意。

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

值得一提的是，丹堤咖啡為慶祝國際婦女節與白色情人節，將於3/8及3/14兩日推出「全系列買一送一」優惠，活動當日至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，即享全系列飲品買一送一，好康優惠可別錯過啦！

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

圖／丹堤咖啡提供
圖／丹堤咖啡提供

丹堤咖啡買一送一優惠資訊

優惠日期：3/8、3/14

優惠內容：活動當日至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，即享全系列飲品買一送一

延伸閱讀：

超商推珍奶！7-ELEVEN全台開賣經典原味「珍珠奶茶」，限時5天買1送1

全家「特大支」抹茶霜淇淋！網友曬照問南北差異，網歪樓：店員大小心

咖啡 甜點 白色情人節 買一送一 蛋捲 蛋糕 丹堤咖啡

相關新聞

抹茶控發瘋！全家「抹茶技」再推20款濃郁系新品 抹茶熔岩蛋糕真的會爆漿

抹茶控最歡樂的季節又來了！全家Fami!ce春日抹茶霜淇淋已在社群掀起打卡炫風，第2波再推20款抹茶烘焙新品、零食、名店...

這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

節日優惠又來囉！即將迎來國際婦女節與白色情人節，丹堤咖啡搭上「草莓季」特別推出4款系列飲品及2款甜蜜春日甜點，並在3/8、3/14兩日祭出「全系列飲品買一送一」優惠，邀請顧客享用甜點與咖啡，歡度美好節

被誤認是臭豆腐！「壽司郎」新推2人氣甜點，老饕驚喜呼：重出江湖

被壽司耽誤的甜點店！人氣迴轉壽司「壽司郎」再推「巴斯克乳酪蛋糕」及「京都峯嵐堂蕨餅」2款新甜點，綿密、Q滑口感一次滿足，不論是神級甜點還是大人系滋味，只要光臨壽司郎就能吃到，許多網友搶先品嘗表示「好吃

超商推珍奶！7-ELEVEN全台開賣經典原味「珍珠奶茶」，限時5天買1送1

珍奶控注意！手搖飲店最經典熱賣、甚至紅到國外的「珍珠奶茶」現在24小時都喝得到了，7-ELEVEN瞄準超過10億珍珠奶茶...

全家「特大支」抹茶霜淇淋！網友曬照問南北差異，網歪樓：店員大小心

不曬照就落伍了！近日，全家Fami!ce推出「春日抹茶霜淇淋」，一推出就掀起打卡熱潮，成為不少網友及臉書社團的話題中心。全家「春日抹茶霜淇淋」選用日本靜岡縣抹茶製成，順滑回甘、清爽不膩。還有網友在臉書

最後預購機會！ 「GODIVA草莓巧克力」奢華升級版快閃　白色情人節安太座限量必搶

草莓控們一定要追！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA於白色情人節前夕都快閃推出「手製草莓巧克力」，以嚴選酸甜多汁的新鮮草莓裹上經典GODIVA巧克力醬，上頭再擺上一片GODIVA巧克力片妝點，小小一顆瞬間讓女友、太座心情愉悅，數量有限，僅開放預購至今日(3/4)止，想買動作要快。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦