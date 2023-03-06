這兩日買1送1！丹堤咖啡新推「草莓季4飲品2甜點」，加碼全系列飲品買一送一

節日優惠又來囉！即將迎來國際婦女節與白色情人節，丹堤咖啡搭上「草莓季」特別推出4款系列飲品及2款甜蜜春日甜點，並在3/8、3/14兩日祭出「全系列飲品買一送一」優惠，邀請顧客享用甜點與咖啡，歡度美好節日。

圖／丹堤咖啡提供

圖／丹堤咖啡粉絲頁

草莓控新選擇！丹堤咖啡本次獻上期間限定「草莓系列」飲品及「法式莓麗千層蛋糕、莓好時光煉愛蛋捲」2款誘人甜點。系列飲品包含以香甜草莓特調的春日咖啡「鮮莓拿堤」、茶味清香的「莓麗蜜香烏龍」及奶香濃郁的「莓果優格飲」與「莓莓歐蕾」，一次滿足咖啡控、茶控的喜好。

甜點部分，最推百搭「法式莓麗千層」，層層堆疊的草莓卡士達搭配草莓粒點綴，甜中帶酸，自然不膩；而「莓好時光煉愛蛋捲」也是人氣品項，草莓煉乳滋味加上酥脆蛋捲，讓人欲罷不能，搭配咖啡更是愜意。

圖／丹堤咖啡提供

值得一提的是，丹堤咖啡為慶祝國際婦女節與白色情人節，將於3/8及3/14兩日推出「全系列買一送一」優惠，活動當日至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，即享全系列飲品買一送一，好康優惠可別錯過啦！

圖／丹堤咖啡提供

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丹堤咖啡買一送一優惠資訊

優惠日期：3/8、3/14

優惠內容：活動當日至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品，即享全系列飲品買一送一

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