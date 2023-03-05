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全家「特大支」抹茶霜淇淋！網友曬照問南北差異，網歪樓：店員大小心

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家FamilyMart臉書、摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)
圖／全家FamilyMart臉書、摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)

不曬照就落伍了！近日，全家Fami!ce推出「春日抹茶霜淇淋」，一推出就掀起打卡熱潮，成為不少網友及臉書社團的話題中心。全家「春日抹茶霜淇淋」選用日本靜岡縣抹茶製成，順滑回甘、清爽不膩。還有網友在臉書社團PO出「特別大支」的抹茶霜淇淋，表示「怎麼覺得中南部的比北部大支」，引來其他網友表達看法。

圖／全家FamilyMart臉書
圖／全家FamilyMart臉書

新口味新話題！全家最新推出「春日抹茶霜淇淋」一如既往掀起熱議，除了口味外，近日更有網友買到「特大支」霜淇淋並感覺「中南部的比北部大支」，吸引不少網友曬照分享。有網友透露「規定好像只能擠3圈半」，但從原PO的照片看起來，霜淇淋竟約有5圈半！不過，也有網友認為「看店員喔！無關北中南～」、「北部也是有大支啊」，甚至還有人歪樓說「店員大小心，帥哥美女量都特別多」。

網友在臉書社團PO出「特別大支」的5圈半抹茶霜淇淋，掀起討論。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)
網友在臉書社團PO出「特別大支」的5圈半抹茶霜淇淋，掀起討論。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)

有網友表示「北部也是有大支啊~看店員的技術」。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Ying Pei Lin)
有網友表示「北部也是有大支啊~看店員的技術」。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友Ying Pei Lin)

而留言區則有網友覺得中南部的霜淇淋似乎是真的比較大支，笑稱「中南部比台北熱！」，同時引來他人羨慕的聲音，讓原PO驚喜表示「我也是第一次吃到這麼高的霜淇淋」。此外，即日起至3/7，全家會員使用隨買跨店取可享「5支168元」優惠，一支不夠吃，5支先買起來～

原PO分享北部(左)與台中(右)買的全家霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)
原PO分享北部(左)與台中(右)買的全家霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友陳麗卿)

另有網友曬出板橋買的抹茶霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃于榛)
另有網友曬出板橋買的抹茶霜淇淋。圖／摘自全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區臉書社團(網友黃于榛)

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