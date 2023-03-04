公主喝的！陸手搖推新品「芭樂奶綠」，絕美粉色超吸睛，網曝點單攻略
春日必備粉色手搖！大陸連鎖茶飲品牌「1點點」推出新品「芭樂奶綠」，特別選用紅心芭樂打造粉色漸層外型，搭配清爽茉莉綠茶，順口不膩、喝得到芭樂果香。此外，還有大陸網友分享點單攻略，讓整杯飲料更美、更升級。
芭樂控站出來！大陸連鎖茶飲「1點點」推出新品「芭樂奶綠」，以茉莉奶綠為底，加入香甜紅心芭樂，喝起來清爽解膩，滿滿少女心的粉色漸層更是引人注目，不少大陸網友看到照片，紛紛表示「好漂亮」、「被種草了(推坑)」，也有網友手刀嘗鮮分享「真的好喝！今天剛喝，而且看著粉粉的」，讓許多人心動、準備衝一波門店。
不僅如此，更有網友分享點單攻略：芭樂奶綠＋冰淇淋＋波霸（少冰無糖），讓「芭樂奶綠」更升級，非常推薦給喜歡芭樂的朋友。初春來杯「粉月光」再適合不過了。
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