最懂過節聯名！小王子手搖杯太夯 「玫瑰守護杯」上架即空 網敲碗：多展店

美醜在個人！今(18)日微博熱搜總榜出現一個令人傻眼的詞條「重慶街頭巨型兔子燈被市民吐槽太醜」，到底能有多醜讓人忍不住點進一探究竟。討論區中有不少網友及媒體貼出重慶這隻「醜兔」，確實第一眼看不出它的可

2023-01-18 15:30