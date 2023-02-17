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最懂過節聯名！小王子手搖杯太夯 「玫瑰守護杯」上架即空 網敲碗：多展店

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／奈雪的茶官方微博
圖／奈雪的茶官方微博

最懂過節的聯名！大陸連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」攜手全球暢銷故事「小王子」在情人節推出聯名新飲品及系列周邊。許多網友紛紛在品牌官方微博貼文下曬出新品照，也有網友表示「好多城市都沒有」，敲碗店家多展店。

大陸連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」攜手全球暢銷故事「小王子」在情人節推出聯名新飲品及系列周邊。圖／奈雪的茶官方微博
大陸連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」攜手全球暢銷故事「小王子」在情人節推出聯名新飲品及系列周邊。圖／奈雪的茶官方微博

聯名新飲品「霸氣小王子玫瑰草莓」。圖／奈雪的茶官方微博
聯名新飲品「霸氣小王子玫瑰草莓」。圖／奈雪的茶官方微博

大陸茶飲品牌「奈雪的茶」與「小王子」推出聯名新飲品「霸氣小王子玫瑰草莓」，將草莓果肉、玫瑰花露及茉莉初雪茶打製成冰沙，搭配生奶酪布丁、新鮮草莓果粒，最後擠上OATLY燕麥奶油封頂，撒上跳跳糖及玫瑰花瓣，一杯浪漫飲品就此誕生。

只要購買新飲品即送聯名款主題杯及主題袋。圖／奈雪的茶官方微博
只要購買新飲品即送聯名款主題杯及主題袋。圖／奈雪的茶官方微博

圖／奈雪的茶官方微博
圖／奈雪的茶官方微博

圖／奈雪的茶官方微博
圖／奈雪的茶官方微博

除了玫瑰草莓新飲品外，同步推出聯名款主題杯及主題袋，只要購買新品就附贈。而周邊商品部分則有「玫瑰守護杯」，玻璃製杯身及吸管，好看、有質感又實用，裝入飲品更好拍。不過，由於太過搶手，網上也傳出「上架即空」的消息。

聯名商品「玫瑰守護杯」傳出上架即空的消息。圖／奈雪的茶官方微博
聯名商品「玫瑰守護杯」傳出上架即空的消息。圖／奈雪的茶官方微博

圖／奈雪的茶官方微博
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