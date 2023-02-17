聽新聞
test
0:00 / 0:00
最懂過節聯名！小王子手搖杯太夯 「玫瑰守護杯」上架即空 網敲碗：多展店
最懂過節的聯名！大陸連鎖茶飲品牌「奈雪的茶」攜手全球暢銷故事「小王子」在情人節推出聯名新飲品及系列周邊。許多網友紛紛在品牌官方微博貼文下曬出新品照，也有網友表示「好多城市都沒有」，敲碗店家多展店。
大陸茶飲品牌「奈雪的茶」與「小王子」推出聯名新飲品「霸氣小王子玫瑰草莓」，將草莓果肉、玫瑰花露及茉莉初雪茶打製成冰沙，搭配生奶酪布丁、新鮮草莓果粒，最後擠上OATLY燕麥奶油封頂，撒上跳跳糖及玫瑰花瓣，一杯浪漫飲品就此誕生。
除了玫瑰草莓新飲品外，同步推出聯名款主題杯及主題袋，只要購買新品就附贈。而周邊商品部分則有「玫瑰守護杯」，玻璃製杯身及吸管，好看、有質感又實用，裝入飲品更好拍。不過，由於太過搶手，網上也傳出「上架即空」的消息。
延伸閱讀：
．這次更好看！「可不可 X 史努比」第2波聯名全新飲品＋4款杯身，網瘋搶超Q環保杯
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言