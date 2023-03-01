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台灣限定版同款！韓國女團ITZY發文首圖「50嵐珍奶」引熱議，粉絲嗨：買爆它
珍奶打卡走一波！上週日(26)，韓國新生代人氣女團ITZY在林口綜合體育館開唱，時隔超過3年再度來台會粉絲，同時帶來不少話題。特別是昨(28)日在ITZY官方Instagram發出的貼文，第一張照片便是台灣人格外熟悉的珍珠奶茶，杯身上的「50嵐」LOGO讓許多台灣粉絲直呼「等等就去買50嵐」。
粉絲笑稱免費廣告！韓國女團ITZY二月底來台開唱，行程結束後不忘在官方Instagram留下紀念並表示是「美好的時間💙」，PO出一張張在台美照，其中包含了珍珠奶茶、牛肉麵等台灣經典美食，讓不少粉絲看到好激動，表示「滿滿台味」、「以後每天只喝五十嵐」、「最多台灣人留言的一篇」等，甚至還有網友敲碗「真希望哪天ITZY×50嵐合作啊」，期待能夠來一波跨國聯名。
此外，還有台灣粉絲留言推薦50嵐並分享「珍珠奶茶好喝」、「必須是波霸奶茶」，而50嵐的高CP值與品牌形象眾所周知，因此有網友大讚ITZY「懂喝」。也有不少粉絲開始揪團喝珍奶，「50嵐珍珠奶茶」也成為粉絲們最容易Get、最平價的同款美食。
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