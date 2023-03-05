快訊

登山接駁車摔落南投郡大林道 8人輕重傷待救中

經典賽／古巴不孤單 荷蘭也在熱身賽輸給富邦悍將

再創史上新高 北市蛋商同業公會宣布：明天起雞蛋批發價每台斤漲3元

高雄人搶開箱！「高雄港旅運中心」快閃開放8小時，「這兩日」近距離目睹2豪華郵輪靠港盛況

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁、港務公司提供
圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁、港務公司提供

快閃限定開放！「高雄港旅運中心」將於3/6及3/9兩日開放民眾入內參觀，分別可近距離目睹「七海探索者號」及「諾蒂卡號」的翩翩風采，還能一望高雄最靚海景。兩日限定時段開放，快先筆記才能一睹為快。

圖／港務公司提供
圖／港務公司提供

高雄港埠旅運中心3月6日首次迎接雙郵輪到港。圖／台灣港務公司提供
高雄港埠旅運中心3月6日首次迎接雙郵輪到港。圖／台灣港務公司提供

海景第一排！高雄港新地標「高雄港旅運中心」預計在3/6、3/9兩日的中午12點至下午4點對外開放「3樓海岸步道」，不僅能觀賞高雄絕美海景、揭開銀白色船體內部的神秘面紗，還能近距離一睹巴哈馬豪華郵輪「七海探索者號」及馬紹爾群島「諾蒂卡號」的靠港盛景。

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁
圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁
圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

高雄港務分公司指出，旅運中心以海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D金屬曲面帷幕牆，外形猶如巨型鯨魚棲息港灣，1、2樓出入境大廳設免稅商店及餐廳，加上3樓海岸步道，為亞洲新灣區增添一處新亮點。

高雄港旅運中心 限定開放資訊

開放日期與時間：3/6、3/9 中午12點至下午4點

開放參觀區：3F觀景平台，請民眾從「旅運中心」輕軌站下車後，由1樓大廳直接搭電梯前往3樓海岸步道

注意事項：參觀當日「無」提供停車位，車子無法進入，請搭乘大眾運輸（黃1公車、輕軌）前往

圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁
圖／高雄海味地圖-高雄市政府海洋局粉絲頁

延伸閱讀：

最後預購機會！ 「GODIVA草莓巧克力」奢華升級版快閃　白色情人節安太座限量必搶

台北人先吃！王品新品牌「就饗鐵板燒」插旗東區，試營運9折、免費加菜還能吃到飽

步道 美景 高雄旅遊 郵輪

相關新聞

準備出發邂逅春櫻！「日韓賞櫻花期」預測大公開

【旅奇傳媒/編輯部報導】賞花旺季要來啦！根據日本氣象株式會社預計的開花與滿開日期，東京將於3/20左右搶先盛開，名古屋與大阪也跟著於3月底綻放，東北地區預計4月中旬，北海道則是壓軸4月底登場；韓國地區

高雄人搶開箱！「高雄港旅運中心」快閃開放8小時，「這兩日」近距離目睹2豪華郵輪靠港盛況

快閃限定開放！「高雄港旅運中心」將於3/6及3/9兩日開放民眾入內參觀，分別可近距離目睹「七海探索者號」及「諾蒂卡號」的翩翩風采，還能一望高雄最靚海景。兩日限定時段開放，快先筆記才能一睹為快。

力挺中華隊！ 5餐廳1影城「世界棒球經典賽」轉播送優惠 免費喝啤酒、獲勝再打9折

世界棒球經典賽即將開打！ 2023年第五屆世界棒球經典賽A組預賽，將於3/8至3/12在台中市洲際棒球場舉行，中華隊將迎戰巴拿馬、義大利、荷蘭及古巴等國際勁隊。各大餐酒館蓄勢待發搶攻零時差轉播賽事商機，紛紛祭出打氣優惠活動力挺中華隊獲勝，例如金色三麥送精釀啤酒一杯、Relish 味旅餐酒館打卡生啤買一送一，加碼中華隊獲勝全場9折優待，特別的是，新光影城取得影廳轉播賽事授權，直接讓球迷們用大螢幕觀賞精彩賽事，彷彿置身球場內同聲打氣！

「棒球元素X星巴克」只在這家店！買指定商品享「買1送1」

全民瘋棒球，星巴克首間結合運動主題的門市，就在台中北屯區的「松竹洲際門市」，3月6日至3月31日期間購買松竹洲際指定商品...

洋基守護神李維拉來台住這裡！總套、菜單、服務一次看

暌違6年的世界棒球經典賽，將於3月8日至12日在台中洲際棒球場舉行，今年特邀生涯獲得無數榮耀的前洋基隊守護神李維拉(Ma...

南投賞花新秘境！ 仙氣滿滿麝香木「粉色山丘」夢幻報到　櫻花、錫葉藤、風鈴木一次收藏

不管怎麼拍都美！ 南投全新的「麝香木花開秘境」開放，位於中寮「瑰麗甜心玫瑰園」，雖名為玫瑰園，但種滿了各式花木，近期麝香木開滿山坡呈現一片粉紫美景，拍起來仙氣值爆表，趁著週末假期快追起來！ IG

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦