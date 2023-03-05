高雄人搶開箱！「高雄港旅運中心」快閃開放8小時，「這兩日」近距離目睹2豪華郵輪靠港盛況
快閃限定開放！「高雄港旅運中心」將於3/6及3/9兩日開放民眾入內參觀，分別可近距離目睹「七海探索者號」及「諾蒂卡號」的翩翩風采，還能一望高雄最靚海景。兩日限定時段開放，快先筆記才能一睹為快。
海景第一排！高雄港新地標「高雄港旅運中心」預計在3/6、3/9兩日的中午12點至下午4點對外開放「3樓海岸步道」，不僅能觀賞高雄絕美海景、揭開銀白色船體內部的神秘面紗，還能近距離一睹巴哈馬豪華郵輪「七海探索者號」及馬紹爾群島「諾蒂卡號」的靠港盛景。
高雄港務分公司指出，旅運中心以海浪流體動態為設計意象，搭配充滿未來感的3D金屬曲面帷幕牆，外形猶如巨型鯨魚棲息港灣，1、2樓出入境大廳設免稅商店及餐廳，加上3樓海岸步道，為亞洲新灣區增添一處新亮點。
高雄港旅運中心 限定開放資訊
開放日期與時間：3/6、3/9 中午12點至下午4點
開放參觀區：3F觀景平台，請民眾從「旅運中心」輕軌站下車後，由1樓大廳直接搭電梯前往3樓海岸步道
注意事項：參觀當日「無」提供停車位，車子無法進入，請搭乘大眾運輸（黃1公車、輕軌）前往
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