漁業體驗打卡趣！ 「澎湖秋瘋季」登場 共享海洋生態文化

【旅奇傳媒/編輯部報導】世界最美麗海灣的魅力風情，一年四季都有不同的展現，值得親身體驗。澎湖國家風景區管理處為了延續疫後逐漸復甦的國旅熱潮，展現澎湖秋冬觀光的特色，自11／12起，規劃多場次的柵網與牽罟體驗活動，另推出拍照打卡活動，完成指定任務就有機會抽中精美伴手禮禮盒。

▲澎湖漁業發達，「牽罟」與「柵網」技藝成為旅遊體驗之一。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

訪澎再搭配「振興國旅好澎遊」，凡持五倍券或國旅券至澎湖合作店家消費滿額，即可兌換抽獎券，獎品總價值超過新臺幣20萬元，秋冬澎湖超「澎湃」，就等你來玩！

澎管處許宗民處長表示：透過「澎湖秋瘋季」的品牌塑造，近年澎湖的秋冬觀光呈樂觀態勢，今年縱有疫情來勢洶洶，仍是積極打造豐盛的文化饗宴，超前部署推出主題遊程、規劃一日體驗與線上挑戰等多元豐富的活動，以引領遊客沉浸澎湖的海洋文化，發現海島的故事與底蘊。

自古以來，澎湖與海洋便是相互依存，漁業發達，技藝與文化也是依附而生，其中「牽罟」與「柵網」，都是飽含了先民智慧的傳統漁法，如今則是轉型為以觀光休閒與環境教育宣導為主的體驗活動，藉此傳達向海致敬、與海洋生態資源共存共享的精神。

▲澎湖林投牽罟趣，再現傳統技藝牽罟漁法。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

澎管處於今年秋冬規劃多場牽罟及柵網活動，11月19日、11月26日、12月03日及12月10日在林投沙灘，一起參加集眾人之力，互助團結於一體的牽罟體驗；柵網活動場次為12月04日、12月05日、12月12日，依據當日潮汐，於西溪或青螺登場。活動採免費報名機制，名額有限，歡迎親臨澎湖，在專人的解說與帶領之下，從認識漁村生活開始，啟發海洋保育、關注環境永續的初心。

詳細場次與報名資訊請見表單 https://reurl.cc/aNR8GX。

▲暢遊澎湖體驗地方生活文化，發現海島的故事與底蘊。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

澎湖美景俯拾即是，拍下最美瞬間，給自己一個紀念，還能參加抽獎！澎管處推出FB、IG打卡活動，即日起至12月1日，只要到澎湖機場旅遊服務中心索取、或是線上下載活動透卡，持透卡拍照後，上傳至菊島歡樂遊-澎湖國家風景區FB粉絲專頁活動貼文留言區，或是於IG發文，打上指定hashtag，就有機會抽中榮獲2020臺灣OTOP產品設計獎的澎湖珍寶禮盒。

另有IG濾鏡活動，11月22日起至12月6日，使用活動IG濾鏡上傳限時動態，截圖後並回覆於菊島歡樂遊-澎湖國家風景區FB粉絲專頁活動貼文留言區，再抽超值好禮。活動詳情請見：菊島歡樂遊-澎湖國家風景區FB粉絲專頁https://www.facebook.com/penghunsa。

秋冬陽光更和煦，微涼旅遊更愜意，多元活動陸續進行中，搭配「國旅振興好澎遊」活動，凡持五倍券或國旅券至澎湖合作店家消費滿額，即可兌換抽獎券，總價值超過新臺幣20萬元，詳情請見：澎湖國家風景區管理處 https://reurl.cc/43lvRY

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