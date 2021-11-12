萌翻了！高雄「小熊維尼主題店」4大打卡點＋超Q獨家周邊　吐司玻璃屋太欠拍

一起歷險趣！百畝森林立體繪本拍照區、吐司玻璃屋等四大打卡點等粉絲拍爆

快閃獨家新品開賣！50cm吐司抱枕、週週推祝福小卡必收藏 3款超Q濾鏡必拍

《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》11/4於高雄夢時代3樓可愛登場！

你身邊也有很多維尼粉嗎？是時候該出動啦！《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》主題店11/4於高雄夢時代3樓療癒登場！現場打造2大商售區，不僅讓粉絲買好買滿，還有4大打卡點要攻佔你的相機記憶體，你以為只有這樣嗎？時下最夯的IG限時動態也出小熊維尼主題濾鏡啦！快來跟小熊維尼、小豬、跳跳虎和屹耳一起合影吧~

高雄夢時代《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》2大打卡點：

跟著小熊維尼與好友們走進百畝森林歷險吧！《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》主題店以素描手繪風格，打造2大區域、4大溫馨童趣打卡點。

第一區以「百畝森林地圖主題牆」為開場，帶粉絲進入小熊維尼的童話世界，一入店就可看到「森林日常主題牆」上小熊維尼躺在草地上翻滾的可愛畫面，還有跳跳虎、貓頭鷹、小荳和袋鼠媽媽在一旁玩耍的場景，還可沿著標誌抵達小熊維尼的樹屋作客，牆上更有著故事裡的經典名言帶大家重溫回味。

第二區則是以「百畝森林立體繪本拍照區」為開端，當中有經典立體繪本搭配跳跳虎、小熊維尼、小豬和屹耳成列走過畫面，大家彷彿就是從繪本中走出來般；而「吐司玻璃屋」中則是有著滿滿療癒吐司週邊商品及午茶組合專區等著粉絲拍美照，坐在剛烤好的吐司牆前樹幹上的小熊維尼，正等著大家來跟他一起拍照呢！

高雄夢時代《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》特色商品冬天暖萌必收！

可愛到好想一口咬下去！冬天就要小熊維尼溫暖粉絲，超過50cm軟綿綿「小熊維尼吐司造型抱枕」，不論是小熊維尼認真盯著蜂蜜罐或是露出療癒微笑的模樣，放大版的可愛實在讓人好想咬一口呀！吐司造型的商品除了抱枕還有通勤族必備的卡套、隨身都必備的面紙套，讓你萌度瞬間UP！

《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》吐司造型抱枕750元

《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》吐司造型隨身面紙套120元

《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》吐司造型卡套150元

一起享受午茶時光！「小熊維尼午茶組合」共推出「居家午茶組」及「郊遊午茶組」兩款不同組合搭配，讓粉絲不論身在何處都能享受午茶時光！居家午茶組包含「小熊維尼木盤」、「小熊維尼馬克杯」和蜂蜜保久乳；郊遊午茶組則有「小熊維尼系列造型冰霸杯」和兩瓶蜂蜜保久乳！

高雄夢時代《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》陪你過生活！上班族療癒商品

上班壓力大，桌上總要有舒壓小物，「小熊維尼系列滑鼠墊」的療癒圖樣替你排解壓力，再擺上「小熊維尼系列公仔」四款一字排開烏雲全都一掃而空，每款還有專屬背景，桌上就是你的小熊維尼世界；另外還有「小熊維尼系列公仔印章」、「小熊維尼系列造型押押燈」、「小熊維尼系列耳機收納包」、「小熊維尼系列造型冰霸杯」等多款商品，就要讓你的生活都能有維尼的陪伴，是不是等不及把他們通通帶回家！

造型冰霸杯650元、造型押押燈880元、耳機收納包350元

造型冰霸杯650元、造型押押燈880元、耳機收納包350元

期間限定！3款小熊維尼主題濾鏡等你體驗 週週不限消費金額送不同款暖心祝福小卡

實體摸的到，虛擬世界也要有！《走進小熊維尼的百畝森林 森林故事篇》推出3款濾鏡，讓粉絲與小熊維尼及好朋友們一起合影，第一款冬季聖誕節為主題，與小熊維尼、小豬歡慶聖誕節；第二款打造小熊維尼與好友們在百畝森林中玩耍的場景；第三款則以蜂蜜為主題，還有小耳朵讓粉絲一起賣萌！點我載濾鏡>>

凡活動期間於主題店不限消費金額，即可獲得QR code，週週推出不同款式祝福小卡，粉絲記得週週來主題店報到！下載小卡後，只要公開分享並寫上指定hashtag，還可再抽小熊維尼限定禮，大家快把小熊維尼的祝福分享出去吧！

《走進小熊維尼的百畝森林-森林故事篇》期間限定店資訊

地點：高雄夢時代購物中心3樓連通口（高雄市前鎮區中華五路789號）

日期：110年11月4日至110年12月12日

時間：

週一至週四11:00-20:00

週五及假日前一天11:00-22:30

週六及連續假日10:30-22:30

週日及假日10:30-22:00

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