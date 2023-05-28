一週只開1天！台南「神祕煎餃店」一星期僅營業5小時 辛鹹涮嘴「剝皮辣椒大煎餃」推爆必吃
一週只開一天！台南一間超神祕煎餃店不僅隱身巷弄，就連營業時間都超特別，一週只營業週二一天，想吃熱騰騰的現煎大煎餃得好好把握。此外，平時想吃也不怕吃不到，因為店家有販售冷凍餃子，讓饕客們可以買回去自己料理，還有貼心宅配服務，外縣市的朋友也都能品嘗到。
隱身台南中華東路的「好好水餃」傳承數年年好手藝，不僅延續獨家秘方，更結合創新口味，造就款款涮嘴且有溫度的餃子。IGerRose分享，店家的煎餃外皮Q彈，放冷也一樣美味，內餡紮實飽滿，口口都滿足，不用沾醬吃原味就超讚。
IGerRose特別推薦「獨家剝皮辣椒大煎餃」，選用花東縱谷的剝皮辣椒，辛鹹口味讓豬肉變得更為鮮甜。喜歡油脂豐富必點「頂級五花四蔬大煎餃」，五花肉搭配四種蔬菜，口感清脆不膩；而「好好經典大煎餃」則有滿滿肉汁，入口咬下在嘴裡爆發，越吃越順口。
好好水餃
地址：台南市東區中華東路二段96巷70號（關帝廳後面巷子）
營業時間：每週二16:00-21:00
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