全台唯一手拿冰！ 台南双利巨無霸酷炫「可麗餅冰」 彩色雪花冰+多重水果 還能邊走邊吃超吸睛
全台灣唯一的手拿冰！ 你沒看錯，整碗雪花冰能邊走邊吃，這是位在台南「双利冰饌」新出品的巨無霸「可麗餅冰」，杯座先蓋上各種彩色雪花冰，再層層堆疊多重水果，成為今夏最吸睛的吃冰方式！
超酷超吸睛巨無霸「可麗餅冰」，店家全新創意吃法，推出手拿式呈冰容器，以天然的彩色雪花冰磚製出各種雪花冰基底，上面再加上各種新鮮水果、布丁、堅果、奶蓋等等配料，外裝包覆店家的紙冰筒，就成了超級放大版的可麗餅冰！
於台南冰品戰區頗有名聲的双利冰饌，目前僅有正興店才有販售這款「雪花手拿可麗餅冰」，有多種口味選擇，哈密瓜布丁、西瓜雪花冰、抹茶雪花冰、奶茶雪花冰、泰奶雪花冰、巧克力雪花冰、奶酒雪花冰，還有迎夏最新推出的愛芒果布丁新口味，冰品控玩台南一定要追！
双利冰饌 雪花氷販売所(台南正興店)
地址：台南市中西區正興街66-1號
時間：中午-18:30（週四公休）
店家：0915860512
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