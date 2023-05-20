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療癒系親子景點！ 新竹最新「廢物媽媽育兒農場」 與水豚、笑笑羊、柯爾鴨「可愛動物」零距離互動

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道編輯 依芙
穿著特色手工服遊園，近距離接觸可愛動物們。圖／廢物媽媽育兒日記臉書
穿著特色手工服遊園，近距離接觸可愛動物們。圖／廢物媽媽育兒日記臉書

超療癒動物陪你玩！ 推薦一處新竹全新營運的親子景點「廢物媽媽育兒農場」，園區裡有梅花鹿、羊駝、笑笑羊、水豚和迷你馬等多達數十種可愛動物，為了顧及遊玩品質，園區採全館預約制，每月開放登記，手刀搶訂才能入園參觀喔！

園主不時分享療癒動物們的萌趣可愛照。圖／廢物媽媽育兒日記臉書
園主不時分享療癒動物們的萌趣可愛照。圖／廢物媽媽育兒日記臉書

近期新竹最夯的親子景點非廢物媽媽育兒農場莫屬，可愛又療癒的動物明星們都在這裡，一入館可以看到浣熊和鸚鵡，近年最夯的可愛水豚君、羊駝草尼馬、瓦萊黑鼻羊(笑笑羊)，還有梅花鹿、土撥鼠、非洲駝鳥，以及迷你驢、浣熊、象龜、狐獴、袋鼠、柯爾鴨等等，都是可以近距離觸摸餵食、與遊客們零距離互動玩樂，絕對能列入最夯的親子行程之一。

園主不時分享療癒動物們的萌趣可愛照。圖／IG@love_alpaca0316
園主不時分享療癒動物們的萌趣可愛照。圖／IG@love_alpaca0316

育有孩子的園主「蛋媽」，以「媽媽愈廢、小孩愈會」的理念經營出發，深深知道親子出遊會需要的設備及會喜歡的環境，將現場佈置得超有童趣感，同時身兼知名手工縫紉社團版主，園內亦設立了手作市集，販售琳瑯滿目的手作物、寶寶服、文青小物等等，許多可愛動物的客製商品，還可用門票優惠折抵。

農場手作市集，販售琳瑯滿目的可愛動物商品。圖／廢物媽媽育兒日記臉書
農場手作市集，販售琳瑯滿目的可愛動物商品。圖／廢物媽媽育兒日記臉書

廢物媽媽育兒農場門票為全票200元(12歲以上)、優待票150元(65歲以上、6~12歲、身心殘障手冊者)，幼兒票50元(3歲以上~6歲以下)，未滿3歲免費入園，費用皆含入園門票、餵食動物體驗、點心兌換及販賣區商品折價50元，全館採預約制，需提前30分內報到，現場人員確認預約資訊後，人到齊才能入場哦！

廢物媽媽育兒農場

地址：新竹市香山區海埔路518巷75弄85之1號

電話：0988-911-572

營業時間：09:00–16:00 (採預約制，週三、四公休)

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