520爽吃冰品！ 麥當勞限量巧克力焦糖冰炫風、全家霜淇淋買一送一、OK霜淇淋特價19元
歡慶520到來！ 冰品控們別錯過這波甜蜜好康優惠，包含全家Fami!ce霜淇淋通通享買1送1、OKmart推療癒身心的香草牛奶霜淇淋特價上市，麥當勞與KitKat聯名推出限量「巧克力焦糖冰炫風」也有優惠哦！
．全家Fami!ce霜淇淋
全家便利商店即起至5/21止，使用全盈+PAY購買「Fami!ce全家霜淇淋」享買1送1(口味不限)！
．OKmart香草牛奶霜淇淋
OKmart即日起至5/21指定門市霜淇淋機台推出「香草牛奶霜淇淋」，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，憑OKmart會員即享有19元優惠價(原價30元)。
．麥當勞KitKat巧克力焦糖冰炫風
麥當勞與巧克力品牌KitKat聯名推出「巧克力焦糖冰炫風」，將KitKat巧克力脆片拌入冰淇淋中，KitKat巧克力威化餅乾酥脆口感，搭配香濃焦糖醬，即起限量開賣，單點65元，且購買「巧克力焦糖冰炫風」一杯，即送KitKat迷你威化巧克力一份，數量有限，送完為止。同時，麥當勞×LINE禮物優惠，5/20起至5/31止「OREO冰炫風」買一送一，限量5,200組售完為止。
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