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回憶消失了！ 麥當勞「5月連收5間店」熄燈原因曝光：今年再展10間餐廳

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台灣麥當勞提供
圖／台灣麥當勞提供

麥當勞佔據不少民眾從小到大的歡樂回憶！ 不過近期麥當勞陸續傳出分店收攤，包含汐止南昌店、台中逢甲、台中尊賢、草屯中正、土城裕民陸續在5月底熄燈，有民眾認為明明生意很好卻結束營業，讓許多人都感到十分不解。

對此，麥當勞回應主要是店面要「汰弱換強」，今年還會再展逾10間新門市，強調幾乎都要「大全配」！預計將在5月底熄燈落幕的有新北市汐止區南昌街汐止火車站對面的「麥當勞南昌店」，店家日前貼出公告5/21結束營業；另外還有台中逢甲、台中尊賢、草屯中正5/29結束營業後搬遷；土城裕民也將於5/29結束營業。

圖／翻攝汐止集團臉書
圖／翻攝汐止集團臉書

根據台灣麥當勞季報表示，近2年來麥當勞平均35天開一間新門市，且店面超過6成都是「大全配」，也就是不只內用、外帶、自助點餐機，還有外送服務及得來速車道。

對此麥當勞透露，若無法改裝或空間較不足的門市就會忍痛熄燈，持續汰舊換新，且未來展店目標都會是朝獨棟餐廳的這方向發展。截至2023年5月為止，全台共有405家麥當勞，今年底目標為418家門市，今年預計還會再展10逾間餐廳。

圖／翻攝Google地圖
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熄燈 麥當勞

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