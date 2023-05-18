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消暑解渴就選它！ 夏季限定「香檸系列」手搖飲 85℃第2杯半價、珍煮丹送新鮮青檸

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／85℃、珍煮丹提供
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消暑解渴快來一杯！ 氣溫漸升高，飲料業者腦筋動超快，紛紛推出夏季限定「香檸系列」手搖飲，85℃的「香檸氣泡咖啡」與「一顆檸檬」強勢回歸，珍煮丹2款清爽系飲品「茶花爆青檸」、「茶花爆芭檸」爆擊登場。

圖／85℃提供
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85℃連續暢銷九年的一顆檸檬系列飲品再度強勢回歸，使用整顆黃金檸檬搭配紅、綠、青和冬瓜茶四種茶底，任選第二杯半價優惠，另外去年夏天銷售不錯的香檸氣泡咖啡，使用新鮮檸檬汁特調氣泡咖啡，喝起來酸甜爽口，5/18起在全台85℃也能同步買到。

圖／85℃提供
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珍煮丹用山茶花的獨特清香並以台灣在地新鮮水果入飲，打造2款清爽系飲品5/18快閃爆擊上市，「茶花爆青檸」重擊檸檬風味與茶香混合衝擊味蕾，滿足喜愛酸ｖ的你。「茶花爆芭檸」選用紅寶石般色澤的紅心芭樂汁入飲，融合芭樂與檸檬的酸甜伴隨茶香，十分對味。

圖／珍煮丹提供
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珍煮丹新品開賣帶來搶鮮活動，5/18至5/20凡現場購買新品茶花爆青檸、茶花爆芭檸，即加贈新鮮青檸乙顆，每店每日前10名現場顧客，想多酸自己決定，還有5/18-7/12加入珍煮丹官方LINE平台新會員，即可獲得茶花青檸系列單杯折價券5元乙張。

圖／珍煮丹提供
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