粉懶們都衝了！再睡5分鐘三周年推「2款療癒飲品」 加碼爆萌「小咖造型餅乾」打卡就送

可愛度爆表！超人氣好評手搖品牌「再睡5分鐘」迎來三周年，除了特別推出3款三周年限定杯身外，近日更加碼公布首度現身的「小咖造型餅乾」，而且只送不賣，讓不少粉絲看到直呼「捨不得吃」。不僅如此，再睡5分鐘也將陸續推出多款療癒且實用的相關周邊，粉懶們可別錯過和小咖一同慶生的好機會囉！

再睡5分鐘三周年推出打卡送「小咖造型餅乾」活動。圖／再睡5分鐘臉書

粉懶們必收藏的3款周年限定杯身。圖／再睡5分鐘臉書

「再睡5分鐘」三歲了！品牌推出一系列慶祝活動，不僅有粉絲必收的三周年限定超可愛杯身，日前也推出「B597」、「湛藍泡泡」等2款新飲品。無酒精系列「B597」敲碗回歸，以無酒精蜂蜜啤酒風味綠茶為底，搭配招牌綿密鹹奶蓋，大人系消暑飲品非它莫屬；「湛藍泡泡」則在藍色柑橘風味蘇打中加入檸檬汁及蒟蒻QQ，顏值、口感都滿分。即日起至5/25，消費滿120元再送限量集章入園券及地圖，呼叫粉懶們一起來蒐集。

再睡5分鐘推出「B597」、「湛藍泡泡」2款新飲品歡慶三周年。圖／再睡5分鐘臉書

圖／再睡5分鐘臉書

不只這些，再睡5分鐘加碼再推周年限定「小咖造型餅乾」，即日起至5/28，凡至市打卡上傳Facebook或Instagram，並標記品牌帳號，即可免費獲得，數量有限，送完為止。記得把握時間打卡鄰近門市，搶先領取小禮物喔！

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