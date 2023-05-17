聽新聞
test
0:00 / 0:00
粉懶們都衝了！再睡5分鐘三周年推「2款療癒飲品」 加碼爆萌「小咖造型餅乾」打卡就送
可愛度爆表！超人氣好評手搖品牌「再睡5分鐘」迎來三周年，除了特別推出3款三周年限定杯身外，近日更加碼公布首度現身的「小咖造型餅乾」，而且只送不賣，讓不少粉絲看到直呼「捨不得吃」。不僅如此，再睡5分鐘也將陸續推出多款療癒且實用的相關周邊，粉懶們可別錯過和小咖一同慶生的好機會囉！
「再睡5分鐘」三歲了！品牌推出一系列慶祝活動，不僅有粉絲必收的三周年限定超可愛杯身，日前也推出「B597」、「湛藍泡泡」等2款新飲品。無酒精系列「B597」敲碗回歸，以無酒精蜂蜜啤酒風味綠茶為底，搭配招牌綿密鹹奶蓋，大人系消暑飲品非它莫屬；「湛藍泡泡」則在藍色柑橘風味蘇打中加入檸檬汁及蒟蒻QQ，顏值、口感都滿分。即日起至5/25，消費滿120元再送限量集章入園券及地圖，呼叫粉懶們一起來蒐集。
不只這些，再睡5分鐘加碼再推周年限定「小咖造型餅乾」，即日起至5/28，凡至市打卡上傳Facebook或Instagram，並標記品牌帳號，即可免費獲得，數量有限，送完為止。記得把握時間打卡鄰近門市，搶先領取小禮物喔！
延伸閱讀：
．紅龜粿掉進奶茶裡了！角鋪茶飲「紅龜粿奶茶」強勢登場，搭配「福源花生粉」正宗古早味神還原
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言