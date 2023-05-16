限時9天！三商巧福生日慶「牛肉麵、排骨飯」只要95元，加購飲料、小菜升級老饕吃法

吃牛肉麵免百元！三商巧福40周年生日慶來囉，即日起至5/24，連續九天讓你吃好吃滿，招牌原汁牛肉麵、人氣紅燒排骨飯統統只要95元，加入美食卡APP會員還有消費滿額送40元折價券的好康，精打細算吃飽飽趁現在啦！

圖／三商巧福臉書

三商巧福歡慶40周年，特別推出生日慶好康優惠，即日起至5/24，點購原汁牛肉麵(原價145元)或紅燒排骨飯(原價120元)特價只要95元，百元輕鬆解決一餐，另有超值套餐可以加購飲料、開胃小菜，總價也不超過150元，美味升級更滿足。

圖／三商巧福臉書

此外，凡加入「i美食卡APP」會員，消費滿150元即贈40元折價券，折價券會於消費後二日內歸入APP票夾中。值得注意的是，三商巧福桃園機場門市不配合本次生日慶活動，外送平台也不適用喔！詳情可洽三商巧福活動頁面。

圖／三商巧福臉書

三商巧福｜40th生日慶

優惠期間：5/16～5/24

優惠內容：原汁牛肉麵、紅燒排骨飯特價95元

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