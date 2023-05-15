插旗燒肉一級戰區！「姜滿堂」推1元吃日本和牛 還有獨家頂級肉品 韓式小菜無限續

在燒肉店林立的台中，又多了一家可以選擇了！豆府餐飲集團旗下的「姜滿堂존맛탱」正宗韓國直火燒肉，日前進駐台中LaLaport北館5樓，帶來日本和牛紐約客、伊比利豬等等頂級肉品，加上無限供應的韓式小菜及新鮮時蔬，準備霸氣攻佔台中人的胃，開幕期間還推出半價加價購及1元吃日本和牛活動，肉肉控們快手刀前往、接受挑戰吧！

圖／姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

圖／姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

口感像奶油、入口即化的日本和牛紐約客，以及厚切伊比利豬梅花，都是在「姜滿堂존맛탱」台中店獨家供應的頂級肉品，不只肉質軟嫩多汁，簡單沾上特製椒鹽、柚子醬油和特調檸檬醬，一次吃到多種滋味，再搭配新鮮生菜及免費續盤的韓式小菜們，入口清爽不油膩，吃燒肉吃得沒負擔，燒肉控們千萬別錯過！

圖／姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

目前開幕期間，只要憑LaLaport消費的發票(不限金額)，就可以用半價加購一份鮮烤魷魚；到月底5/31之前，下載豆府集團App，可以再抽獎，有機會用1元吃得到日本和牛，還有集團裡其他家餐㕔的優惠等著當月壽星，是時候揪朋友開吃囉～

圖／姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉

地址：台中市東區進德路600號5樓(LaLaport台中北館)

電話：04-22118366

圖／姜滿堂존맛탱 正宗韓國直火燒肉臉書

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