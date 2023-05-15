紅龜粿掉進奶茶裡了！角鋪茶飲「紅龜粿奶茶」強勢登場，搭配「福源花生粉」正宗古早味神還原
不只草仔粿！傳統米食「紅龜粿」也化身配料參戰，台灣首家芝士奶蓋鮮果飲料專賣店「角鋪茶飲」推出粉絲敲碗許久的「紅龜粿奶茶」，並自5/8起強勢開賣，除了限定門市販售外，還有優惠嘗鮮價，一個銅板就能喝到超上癮的「紅龜粿奶茶」，沒喝過就落伍啦！
手搖專賣「角鋪茶飲」強勢推出人氣爆棚「紅龜粿奶茶」，特別選用新竹知名「福源花生粉」還原紅龜粿傳統風味，滿滿花生香撲鼻，搭配順口奶茶，一杯嘗鮮價只要50元，當作午茶點心都滿足。目前在雲林、台南及高雄等地的限定門市開賣且限量供應，想喝的朋友得動作快囉！
品牌小編也很貼心回答粉絲對「紅龜粿奶茶」的好奇，飲料中的「紅龜粿」口感介於湯圓跟珍珠中間，吃起來就是紅龜粿；而為了能讓吸管吸起來，配料「紅龜粿」沒有包餡，所以另加入花生粉，用以詮釋正統古早味，再掀一股「紅龜粿奶茶」風潮。
角鋪茶飲｜紅龜粿奶茶販售資訊
嘗鮮價：50元/杯
販售門市：雲林北港店、台南民族店、永康中正店、台南新營店、台南新市店、高雄後昌店
備註：不喜歡花生或對花生過敏者，可提前告知店員不加花生粉
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