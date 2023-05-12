天天換口味！ 連5天CoCo生日慶「城市主題飲」三大優惠買1送1、單杯26元、第2杯6折開喝

連續5天，天天享優惠！ CoCo都可歡慶品牌26周年，推出一日一支世界城市主題飲品優惠，讓大家不用飛出國，就能前往不同城市趣旅行，讓舌尖先環遊世界！

自5/13至5/17期間，CoCo都可訂共推出三大優惠方案: 超人氣飲品「星空葡萄」、「椰奶啵啵恰恰」第2杯享6折; 清爽系飲品「檸檬奇遇桔」、「伯爵蜜香凍果茶」(中)、「伯爵奶蓋紅茶」(中)單杯即享26元; 經典飲品「珍珠奶茶」(中)憑券第2杯0元讓你立馬享優惠，回饋給長期支持CoCo都可粉絲們。

歡慶品牌26周年活動優惠品項如下：

5/13「星空葡萄(大)」第2杯6折

圖／CoCo都可提供

有如前去黃刀鎮看極光，飽滿的巨峰葡萄果肉，搭配超Q彈的波波晶球及沁甜爽口的葡萄果汁冰沙，加上玫瑰色的結晶岩鹽，融入於香醇濃厚的芝士奶蓋。

5/14「椰奶啵啵恰恰(中)」第2杯6折

圖／CoCo都可提供

到曼谷一定要吃甜點，人氣回歸「椰奶啵啵恰恰」加入椰奶完美融合東南亞香料之王的斑蘭風味奶茶，再搭上人氣咀嚼配料「西谷米」及「啵啵晶球」，口感堆疊層次更豐富。

5/15「伯爵蜜香凍果茶(中)、伯爵奶蓋紅茶(中)」單杯26元

圖／CoCo都可提供

「伯爵蜜香凍果茶」保有正統英式伯爵茶傳統，帶有佛手柑獨特香氣，兩者交織出的獨特韻味，搭配上「蜜香凍」更層層堆壘不同風味;「伯爵奶蓋紅茶」使用玫瑰色結晶岩鹽，融入芝士奶蓋，與英式伯爵茶完美融合出絕妙香草風味。

5/16「檸檬奇遇桔(大)」單杯26元

圖／CoCo都可提供

法式浪漫奇遇這麼簡單，點上「檸檬奇遇桔」這一杯，像酸甜檸檬碰到奇亞籽與滑順的蜜香凍，與神來一筆的話梅，每一口都喝進酸甜浪漫新滋味。

5/17「珍珠奶茶(中)」憑券第2杯0元

圖／CoCo都可提供

來到台北怎麼不喝上這杯經典中的經典 「珍珠奶茶」，Q彈富口感的珍珠，搭配香濃奶茶，兩者完美比例融合就是無論何時都是最佳療癒飲品首選。

迎接母親節，就來杯媽咪喜歡的咖啡或茶飲！ 想討偉大的母親歡心，除了可參考先前提供的30家以上美食優惠盤點文章，吃得飽飽之後還要來杯媽咪會喜歡的飲品更加滿足，除了四大超商皆趁母親節祭出咖啡+冰淇淋優惠，還有知名星巴克咖啡、連鎖手搖飲料店紛紛丟出好康，慰勞媽媽一點也不手軟。

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