來點媽咪喜歡的！ 母親節「超商咖啡+手搖甜點」優惠整理 星巴克、7-11咖啡、全家霜淇淋統統買1送1

迎接母親節，就來杯媽咪喜歡的咖啡或茶飲！ 想討偉大的母親歡心，除了可參考先前提供的30家以上美食優惠盤點文章，吃得飽飽之後還要來杯好喝的更加滿足，除了四大超商皆趁母親節祭出咖啡+冰淇淋優惠，還有知名星巴克咖啡、連鎖手搖飲料店紛紛丟出好康，慰勞媽媽一點也不手軟，快來瞧瞧！

●星巴克

圖／星巴克咖啡同好會臉書

星巴克自5/12至5/14的11：00～20:00購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的飲品，第二杯由星巴克招待。每人每次限購兩組，飲料須限當場一次領取無法寄杯。

活動不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、可可綿雲瑪奇朵、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自5/12起至5/14推出連續3天的咖啡買一送一優惠，活動期間可享CITY CAFE大杯卡布奇諾、濃萃美式、濃萃拿鐵同品項買一送一。另外，OPEN POINT行動隨時取即日起至5/16也推出「CITY系列飲品組合享買5送2」，包括大杯卡布奇諾、蜂蜜拿鐵、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾、燕麥系列指定冰飲和精品冰燕麥拿鐵等，更加碼購買上述品項，可獲得大杯卡布奇諾買一送一優惠。

配合統一集團LOVE MOM！母親節限定活動，5/10起在小七就能買到進口康乃馨，隨時隨地跟媽媽告白。同步推出母親節限定版「LOVE MOM開心卡」，買卡送面膜、一次購買2張加贈OPEN POINT點數100點。

●全家

圖／全家便利商店提供

全家於5/12起至5/14連3天推霜淇淋優惠，只要使用全盈+PAY支付，即可享霜淇淋不限口味買一送一優惠。更同步於5/12起至5/14推咖啡與私品茶優惠，活動期間只要使用全盈+PAY支付，即可享中杯單品美式及私品茶桂香金萱歐蕾買一送一優惠。

●萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富自5/12起至5/14限時3天，單杯原價45元的Hi Café大杯冰/熱美式咖啡只要15元，每人限購1杯，每店限量50杯。此外，萊爾富門市也有特濃美式/特濃拿鐵咖啡同品項第二件1元的活動，包含Hi Café系列的大杯冰/熱特濃美式咖啡(售價55元)與大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡(售價65元)，單杯最低只要28元。

●OKmart

圖／OKmart提供

OKmart即日起至5/14推母親節咖啡優惠，活動期間只要購買大杯莊園級美式/拿鐵咖啡(冰熱皆可)，就可享有買10送5、買20送12，另外再送520點。

●麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊推出全新「蜜桃紅茶」，5/12於全門市上市，至5/14前，驚喜優惠可享限時3天「買1送1」優惠，有大杯或瓶裝皆可享同容量買1送1，每人限購2組、售完為止。

●迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏3款蘋果系列新品上市，即起至5/12都可享有「單杯折5元」限定優惠。另，自即起至6/6參加LINE互動遊戲「蘋果連線拉吧！」天天上線玩，就能有機會抽到KINGJUN聯名周邊商品、蘋果新品免費喝等飲品獨家優惠。

●COMEBUY

圖／COMEBUY提供

COMEBUY於於5/14～5/15共2天，至全台COMEBUY現場門市購買荔枝系列手搖飲，可享「第二杯半價」優惠(以價低者計算)。提醒大家，每人最高限購3組，數量有限，售完為止。

●康青龍

圖／康青龍提供

康青龍5/12至5/15連續四天，APP會員凡購買「鮮奶茉綠小芋圓(Ｌ)」一杯，即可免費贈送「碧玉茉莉綠茶」一杯；5/15至5/28指定期間至康青龍官方FB粉專按讚留言，週週抽出超狂共送免費100杯小青龍新品；5/15至5/31龍來訂新品好康，購買「鮮奶茉綠小芋圓(Ｌ)」兩杯，立享20元折扣優惠。

●發發

圖／發發提供

5/13至5/14的母親節週末，帶上最親愛的家中女王，來店打卡並Tag發發 ＠thefarfarfarm即享發發鮮奶茶買1送1優惠。

●丹堤咖啡

丹堤咖啡寵愛媽咪，自即日起至5/14限時推出，外帶蛋糕任選4入以上即可88折優惠。

圖／丹堤咖啡提供

●Mister Donut

圖／Mister Donut提供

Mister Donut獻上寵愛媽咪3優惠，自5/12至5/14，1.任選10款甜甜圈即可享有299元，2.凡購買一杯現做飲品即贈送經典人氣招牌蜜糖波堤一個，3.進口哥倫比亞康乃馨搭配5顆39元甜甜圈，即享有199元的甜蜜組合價。

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