這9天買一送一！星巴克「不敗3飲品」好友分享，全日外送、還有星冰樂
星巴克優惠享不完！星巴克時常推出買一送一、第二杯半價等好康優惠，除了下週一5/15及5/16連續兩日的第二杯半價活動外，即日起至6/2的每週三至五，使用foodomo外送平台購買3款人氣飲品皆享「買一送一」，更有星冰樂包含其中，記得揪同事開喝。
還有星冰樂！星巴克與外送平台foodomo合作推出「指定飲品好友分享」，即日起至6/2的每週三至五，活動期間全日於foodomo外送平台購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」或「雙果果汁星冰樂」等3款不敗飲料，可享買一送一優惠，最高現省170元，爽喝兩杯不傷荷包。
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