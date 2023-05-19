「520甜蜜優惠」懶人包！ 超商咖啡+冰淇淋買1送1、住飯店只要520、對中520送你Buffet吃到飽

「520」象徵甜蜜、浪漫的數字！ 迎接5/20的浪漫甜蜜商機，業者推出各種咖啡優惠，入住飯店每人只要520元，對中5.2.0再享自助百匯吃到飽，馬辣集團吃到飽、拿坡里速食炸雞桶，統統獻上520優惠，快來看看！

◎星巴克

星巴克於「LINE Pay星巴克星意禮」送禮平台，即日起至5/20，購買大杯摩卡可可碎片星冰樂與咖啡巧克力松露蛋糕組合券、大杯經典巧克力與岩漿巧克力蛋糕組合券，皆可享方案價199元，兌換期間為購買日起至6/6。

520濃情蜜意組合。圖／星巴克提供

即起至5/23，於外送平台foodpanda，購買大杯摩卡可可碎片星冰樂與咖啡巧克力松露蛋糕，可享優惠價199元。即起至6/2，foodomo每週三至五，享星巴克指定飲品買一送一，購買兩杯特大杯冰熱/風味一致其中一杯由星巴克招待。

圖／foodomo

◎7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」即日起至5/24，CITY系列飲品推出多款「愛戀520元限定組合」優惠，推出CITY CAFE特大杯拿鐵11杯優惠價520元（現省250元）；CITY CAFE特大杯美式咖啡14杯優惠價520元（現省320元）；CITY CAFE冰脆酷摩卡咖啡、冰巧克力可可歐蕾任選11杯優惠價520元（現省195元）；CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾10杯 優惠價520元（現省230元）；CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶12杯優惠價520元（現省260元）。

另有CITY PRIMA精品咖啡大杯美式，每日限量買2送2，還有7-11酷聖石複合店優惠活動，5/20當天到小七酷聖石複合店購買「酷聖石mini系列」指定品項，還可享買一送一優惠，只要59元就能爽嗑。

◎全家

圖／全家便利商店提供

全家於即日起至5/21推出咖啡優惠，只要購買大杯經典美式或大杯經典拿鐵，即可享買5送5優惠，冷熱不限，每會員限購2組，兌換期限至112年9月30日。此外，至5/23限時3天隨買跨店取推出私品茶65元系列買10送5，每會員限購2組，兌換期限至12/25，約為67折優惠，品項包含仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵等。

即日起至5/21，只要使用全盈+PAY購買Let's Café中杯單品拿鐵(冷熱不限)、厚濃靜岡抹茶拿鐵(冷熱不限)，即可享同品項買一送一優惠(每會員每品項各限購10組)；還有大小朋友都喜愛的全家霜淇淋同享買一送一，口味不限。

◎萊爾富

萊爾富自即日起至5/28，特濃美式買7送5、特濃拿鐵買7送4，可寄杯，即日起至5/30，週一週二享美式咖啡買8送5、拿鐵咖啡買8送4。

◎OKmart

圖／OKmart提供

即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）；OK霜淇淋夏季限定「香草牛奶霜淇淋」，選用國際乳源，同一活動期間會員獨享每支特價19元（原價30元）。OKmall雲端商城活動則自即日起至5月21日推出OKCAFÉ莊園級大杯美式咖啡、拿鐵可享同品項2杯85折。

◎馬辣集團

圖／馬辣國際餐飲集團提供

馬辣集團至5/31止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「5.2.0」任二碼（可重複，例如00、22）或出示醫護人員工作證，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「五月升級活動」、用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有指定優惠，可參考活動詳情。

◎拿坡里

拿坡里披薩.炸雞推出「大披薩+6塊雞腿二重奏」組合，原價689元，優惠價520元，會員優惠價515元。圖／拿坡里提供

即日起至6/6期間，「拿坡里披薩.炸雞」推出浪漫限時優惠，「大披薩+6塊雞腿二重奏」組合，享76折優惠價520元，現省169元。APP會員憑三商i美食卡快閃優惠券，再享會員價515元，現省174元（領券時間自5月16日至5月31日）。

◎義大天悅飯店

圖／義大天悅飯店

義大天悅飯店主打「歡慶5月天‧天天520」住房專案，每日限量10間，即日起至6/30享優惠價2,080元入住溫馨家庭房，等於4人同行每人只需520元（端午連假不適用，週六需加價1,000元）；不只如此，凡身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐「買1送1」，只要同餐期，早餐、午餐、下午茶或是晚餐任君挑選。

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