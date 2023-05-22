以為是咖啡館！台南銅板價網美麵店「順意SHUNYI」，肉燥拌麵充滿古早味，大口吃停不下來

順意真的很令人驚艷，乍看之下就覺得是順著自己的心意走的意思，壓根兒看不吃出來葫蘆裡賣什麼膏藥，沒想到是竟是巷弄內的一家絕美麵店。話說這天在國華街上走了，本來是想品嘗小吃，可是天氣有點熱，所以就想到了有冷氣，而且很好拍的順意。

順意SHUNYI：先來看影片

平價又美味的網美麵店推推推，先讓大家來看段短短短影片。

順意SHUNYI：地理位置

雖然順意的地址是位於國華街上，不過它可不是正位於街上，建議大家可以導航到這邊再看招牌就知道它在哪裡了。話說這附近也有好幾間特色店，之後再一一來分享給大家。

這就是順意的門口，別懷疑這就是麵店，推門就去就是了。

如果真的不放心，或是不曉得它是不是順意，那就先在門口看菜單，這樣總會放心了吧！

順意SHUNYI：美成這樣

一推開門，映入眼簾的是這個，大家說看看，這樣對嗎，麵店美成這樣太不科學。

順意SHUNYI：用餐空間

進入店內，右手邊是櫃台區和料理區，左手邊才是用餐區。這裡是採半自助式的方式，建議可以先拿菜單再入座，因為用餐空間是狹長型的，所以如果不小心做到窗邊的位置，會需要走一段路喔！

順意SHUNYI：精緻菜單

順意品項比起一般麵店可能沒那麼豐富，不過該有的，像是麵類，或是飯類，還有小菜和飲料也都有。

我們進餐廳的時候，幾乎是滿座，尤其是這個好拍的座位區更是絡繹不絕，我們是等到了1點多才拍到這個空景照，真的超好拍，難怪不少客人喜歡坐在這一區。

順意沒有過多的擺設，就是簡簡單單的，看起來也舒服。

填好單，再結完帳後不久餐點就上桌了，我們這天點得是乾的古早味肉燥拌麵，還有麻醬肉燥拌麵，一碗魚丸湯，還有滷蛋一顆，紅茶兩杯。

順意SHUNYI：精緻菜單-古早味肉燥拌麵 60元

古早味肉燥拌麵的肉燥挺好吃的，和麵條加在一起會讓人忍不住一口接一口，加上順意所使用的器皿也挺講究的，就是有種古早味的感覺。

順意SHUNYI：精緻菜單-麻醬肉燥拌麵 70元

麻醬肉燥拌麵的麻醬香氣十足，拌麵也是相當好吃。

順意SHUNYI：精緻菜單-魚丸湯 45元

在這種店魚丸湯一碗45元，還有六顆魚丸算是很可以的。

順意SHUNYI：精緻菜單-滷蛋 15元

滷蛋也相當好吃，不是切對半，是切成1/4，這樣更好咀嚼，吃相也可以比較優雅。

順意SHUNYI：精緻菜單-冰糖紅茶 40元

紅茶無法選擇無糖的，不過順意的紅茶是冰糖熬煮而成，不會太甜，而且有種清新口感，推薦給大家，不只推推紅茶，是把順意推薦給大家。

順意SHUNYI

電話：06-223-6059

地址：台南市中西區國華街二段83號

營業時間：11:30-22:00，周一公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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