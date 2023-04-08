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台南善化必吃！爽口不油膩人氣「烤鴨潛艇堡」 手切櫻桃鴨肉多到滿出來了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／IG@kelly_foodlife、圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書
圖／IG@kelly_foodlife、圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書

小胃人注意！位於台南善化的「八方緣-櫻桃烤鴨庄」的烤鴨潛艇堡已熱賣一段時間，份量十足的潛艇堡成為IG上的人氣美食，滿滿的鴨肉入口不油膩，美味、話題性雙雙破表，讓附近的南科上班族們也常點來當下午茶，路過或是要到台南去玩的吃貨們可以放入口袋名單挑戰看看！

圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書
圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書

圖／IG@kelly_foodlife
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使用頂級櫻桃鴨，「八方緣」用拿手的烤鴨作變化，軟法麵包烤得外酥內軟，再放上手工剁切、當天現烤出爐的櫻桃鴨肉丁及新鮮生菜、獨門醬汁，讓口感有變化，既吃得到烤鴨的油香但又不膩口，成為荷葉餅包鴨肉之外的新選擇，同樣有肉有菜有澱粉，吃完一整份超滿足！這多到滿出來的肉量，馬上讓它成為「八方緣」的新招牌餐點，也是IG上大家爭相打卡的話題性美食，吸引「台南女孩凱莉」去拜訪嘗試；唯一的缺點就是讓小胃人好困擾、生怕吃不完一整個啊！自認食量大的吃貨們可別放過跟它正面對決的機會～

圖／IG@kelly_foodlife
圖／IG@kelly_foodlife

因為烤鴨潛艇堡是現點現做，手工剁切鴨肉需要點時間，如果想外帶享用的記得先打電話跟店家預訂，算好時間再去現場取餐，才不會乾等太久或是賣光囉！

八方緣-櫻桃烤鴨庄

地址：台南市善化區中山路312號

電話：06-5858385

圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書
圖／八方緣-櫻桃烤鴨庄臉書

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烤鴨 IG 上班族 下午茶 人氣美食

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