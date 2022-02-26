探訪台南百年古董廠房　嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵

【圖／文：行遍天下】

178縣道旁的百年古蹟「山上花園水道博物館」，是「台南水道」歷史區域，興建於日治時期，當年取自於曾文溪水、到園區內經過唧筒揚水、沉澱池沉澱、快濾筒室過濾等繁複步驟，最後以重力給水方式供應整個台南市區域民生用水，在館內完整保留了當年台南水道的古董廠房與大型機具，見證著大台南地區水利發展的巴洛克式廠房古蹟園區。

▲水道博物館內留下的壯觀木造建築、樑柱都是重點。

▲水道博物館整體之建築與空間形式極具特色，於2005年指定為國定古蹟。

既然到了關廟周邊，遠近馳名的關廟麵不容錯過，關廟地區製麵始於明治時代，從揉麵、曝曬到收成包裝全靠人力、自然光。演變至今雖改成機器揉麵但依靠陽光日曬的最重要過程沒有改變，而協進長壽麵廠-明憲總舖傳承至今第三代，將頂樓曬麵區域加上了玻璃屋，讓陽光能灑落之餘又免於麵條空汙影響，並且攜手下一代正積極開拓被陽光曬乾、Ｑ彈更有勁關廟麵的未來。

▲傳承到第三代的製麵技術，看天吃飯評斷陽光露臉曬出的麵條，品質有保證。

▲關廟麵使用獨特的陽光曝曬方式，麵體Q彈久煮不爛、遠近馳名。

若想以味蕾記憶台南，則可再前往附近的阿輝土雞城，品味最在地風味的關廟麵線、關廟鳳梨熬煮山土雞湯，暖胃又暖身。

▲阿輝土雞城的麵線、鳳梨土雞湯冬日必喝。





景點資訊

臺南山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里山上16號

電話：06-57-81900

時間：09:30-17:30（最後入場16:30，週二休）

網址：waterworks.tainan.gov.tw

門票：博物館區全票100元





地址：台南市關廟區東安街43號

電話：06-595-3805

網址：www.qqok.com.tw

時間：08:00-20:00、週六日08:00-18:00

消費：憲在拌麵80元、波浪薄板麵彩色蔬食130元





地址：台南市關廟區中正路20巷1號

電話：06-596-2008

時間：11:00-22:00

網址：http://5959922.com

消費：桌菜套餐2,000元起、另有單點菜單





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