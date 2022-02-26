探訪台南百年古董廠房 嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵
【圖／文：行遍天下】
178縣道旁的百年古蹟「山上花園水道博物館」，是「台南水道」歷史區域，興建於日治時期，當年取自於曾文溪水、到園區內經過唧筒揚水、沉澱池沉澱、快濾筒室過濾等繁複步驟，最後以重力給水方式供應整個台南市區域民生用水，在館內完整保留了當年台南水道的古董廠房與大型機具，見證著大台南地區水利發展的巴洛克式廠房古蹟園區。
既然到了關廟周邊，遠近馳名的關廟麵不容錯過，關廟地區製麵始於明治時代，從揉麵、曝曬到收成包裝全靠人力、自然光。演變至今雖改成機器揉麵但依靠陽光日曬的最重要過程沒有改變，而協進長壽麵廠-明憲總舖傳承至今第三代，將頂樓曬麵區域加上了玻璃屋，讓陽光能灑落之餘又免於麵條空汙影響，並且攜手下一代正積極開拓被陽光曬乾、Ｑ彈更有勁關廟麵的未來。
若想以味蕾記憶台南，則可再前往附近的阿輝土雞城，品味最在地風味的關廟麵線、關廟鳳梨熬煮山土雞湯，暖胃又暖身。
景點資訊
臺南山上花園水道博物館
地址：台南市山上區山上里山上16號
電話：06-57-81900
時間：09:30-17:30（最後入場16:30，週二休）
門票：博物館區全票100元
地址：台南市關廟區東安街43號
電話：06-595-3805
時間：08:00-20:00、週六日08:00-18:00
消費：憲在拌麵80元、波浪薄板麵彩色蔬食130元
地址：台南市關廟區中正路20巷1號
電話：06-596-2008
時間：11:00-22:00
消費：桌菜套餐2,000元起、另有單點菜單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言