快訊

分科測驗採1%級距 管中閔臉書發文「失望與可悲」、台大罕發聲明

俄羅斯被踢出SWIFT可能性增 德國、義大利態度逆轉軟化了

探訪台南百年古董廠房　嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

178縣道旁的百年古蹟「山上花園水道博物館」，是「台南水道」歷史區域，興建於日治時期，當年取自於曾文溪水、到園區內經過唧筒揚水、沉澱池沉澱、快濾筒室過濾等繁複步驟，最後以重力給水方式供應整個台南市區域民生用水，在館內完整保留了當年台南水道的古董廠房與大型機具，見證著大台南地區水利發展的巴洛克式廠房古蹟園區。

▲水道博物館內留下的壯觀木造建築、樑柱都是重點。
▲水道博物館內留下的壯觀木造建築、樑柱都是重點。

▲水道博物館整體之建築與空間形式極具特色，於2005年指定為國定古蹟。
▲水道博物館整體之建築與空間形式極具特色，於2005年指定為國定古蹟。

既然到了關廟周邊，遠近馳名的關廟麵不容錯過，關廟地區製麵始於明治時代，從揉麵、曝曬到收成包裝全靠人力、自然光。演變至今雖改成機器揉麵但依靠陽光日曬的最重要過程沒有改變，而協進長壽麵廠-明憲總舖傳承至今第三代，將頂樓曬麵區域加上了玻璃屋，讓陽光能灑落之餘又免於麵條空汙影響，並且攜手下一代正積極開拓被陽光曬乾、Ｑ彈更有勁關廟麵的未來。

▲傳承到第三代的製麵技術，看天吃飯評斷陽光露臉曬出的麵條，品質有保證。
▲傳承到第三代的製麵技術，看天吃飯評斷陽光露臉曬出的麵條，品質有保證。

▲關廟麵使用獨特的陽光曝曬方式，麵體Q彈久煮不爛、遠近馳名。
▲關廟麵使用獨特的陽光曝曬方式，麵體Q彈久煮不爛、遠近馳名。

若想以味蕾記憶台南，則可再前往附近的阿輝土雞城，品味最在地風味的關廟麵線、關廟鳳梨熬煮山土雞湯，暖胃又暖身。

▲阿輝土雞城的麵線、鳳梨土雞湯冬日必喝。
▲阿輝土雞城的麵線、鳳梨土雞湯冬日必喝。

　

景點資訊

臺南山上花園水道博物館

地址：台南市山上區山上里山上16號

電話：06-57-81900

時間：09:30-17:30（最後入場16:30，週二休）

網址：waterworks.tainan.gov.tw

門票：博物館區全票100元

　

協進關廟麵-明憲本舖

地址：台南市關廟區東安街43號

電話：06-595-3805

網址：www.qqok.com.tw

時間：08:00-20:00、週六日08:00-18:00

消費：憲在拌麵80元、波浪薄板麵彩色蔬食130元

　

阿輝土雞城

地址：台南市關廟區中正路20巷1號

電話：06-596-2008

時間：11:00-22:00

網址：http://5959922.com

消費：桌菜套餐2,000元起、另有單點菜單

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

博物館 美景 蔬食

延伸閱讀

台南關廟民宅起火濃煙滾滾 屋主及愛貓及時逃出

台中巷弄「吃茶三千」獨棟概念店有試飲區、空中茶園　智能萃茶機是亮點

台南三井outlet今天起試營運 近中午行車順暢

大關廟加油站地下水汙染 整治2年有成解除列管

相關新聞

台南三井Outlet「巨型旋轉溜滑梯」最猛亮點免費玩！南空之塔啟用大人也超愛

台南人逛街還有免費新亮點能放電！南台灣第一座日系OUTLET「MITSUI OUTLET PARK 台南」除了有已知的各式美食、時尚品牌、賣點特色及促銷活動，其實購物區外新增了一座超巨大旋轉溜滑梯「南

探訪台南百年古董廠房　嚐一碗冬陽曝曬Q彈關廟麵

178縣道旁的百年古蹟「山上花園水道博物館」，是「台南水道」歷史區域，興建於日治時期，當年取自於曾文溪水、到園區內經過唧筒揚水、沉澱池沉澱、快濾筒室過濾等繁複步驟，最後以重力給水方式供應整個台南市區域民生用水，在館內完整保留了當年台南水道的古董廠房與大型機具，見證著大台南地區水利發展的巴洛克式廠房古蹟園區。

環山湖景秒出國！嘉義大埔巨型玫瑰花束太浪漫　270度的曾文水庫美景美翻

udn走跳旅遊／豬飛小姐 超浪漫的巨型玫瑰花束就坐落在風景超美的【嘉義大埔旅遊資訊站】以粉紅色系妝點的紅花園，讓人少女心爆棚！ 說到嘉義大埔大概是我跟漢斯先生喜愛的中部旅遊景點前三名，從台

太空系韓屋配火雞炸醬麵、日式烤飯糰佐麵茶咖啡　嘉義2家質感巷弄小店

遠離喧囂的嘉義市西區國華里，有兩家迷人的餐館，一家是專賣韓式炸醬麵、特製奶茶的「青風」；距離不遠的「BES coffee」有令人懷念的日式烤飯糰和創意茶咖啡。

嘉義新港奉天宮周邊「8間平價小吃美食」　蒸餃、粉圓生意超好、臭酸麵一吃上癮！

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 Ann和榜哥每每要到北港朝天宮時，都會選擇在國道一號民雄/新港的交流道下，不時會經過民雄貓咪彩繪村/菁埔彩繪村、新港奉天宮等，但我們卻從未在新港奉天宮走

台南三井OUTLET一周狂吸16萬人！台南人對「吃」最狂熱

全台灣第七家OUTLET，三井不動產集團在台灣商業事業第三據點MITSUI OUTLET PARK台南即將在2月25日正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。