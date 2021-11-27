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體驗山中生活！ 阿里山「歲時生活節」 感受奮起湖懷舊時光

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奮起湖聚落保存早期完整的檜木古樸屋舍與街道。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
奮起湖聚落保存早期完整的檜木古樸屋舍與街道。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一個地方的歲時習俗，反映著當地民情配合自然時序的變化，而發展出豐富細膩的山居歲月。交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）於日前舉辦阿里山歲時生活節，傳遞屬於大阿里山和奮起湖的自然風光，透過主題遊程讓遊客體驗奮起湖的舊時山中生活。

▲阿里山歲時生活節熱鬧迎賓。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲阿里山歲時生活節熱鬧迎賓。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

奮起湖老老街，當地人稱「下腳店仔」，相傳自清朝嘉慶年間發展的聚落，早期鐵路未通時是阿里山木材農產品對外的轉運站，當時挑夫翻山越嶺來到奮起湖運送物資，在此進行交易而形成商業聚落，後因阿里山林業鐵道及牛車路的開通，商業活動漸往『頂頭店仔』（今奮起湖老街）匯集而逐漸式微。但老老街保存早期完整的檜木古樸屋舍與街道，處處充滿濃濃的古早氣息，訴說著奮起湖鐵道與伐木時期興盛的歷史。

▲奮起湖賞冬螢活動介紹。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲奮起湖賞冬螢活動介紹。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

為讓更多旅客體驗奮起湖的自然與人文之美，阿里山管理處自12月起分別辦理一系列賞螢、手作體驗活動，營造美好的山城樂活之旅。奮起湖是臺灣賞冬螢最佳地點，擁有全世界特殊冬天螢火蟲「鋸角雪螢」，每年11月～12月，便會在森林中振翅飛翔，在寒冷冬天裡散發點點螢光。

阿里山螢火蟲系列活動將由奮起湖冬螢開啟序幕，12月4～5日，將舉辦星空餐桌主題活動（限額60名），12月11、12、18和19日舉辦夜遊奮起湖之節氣主題遊程，一起來欣賞寒冬森林裡閃亮精靈的美麗舞姿，感受屬於奮起湖的季節、文化、時序交織而成的歲時。

▲手作豆腐體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲手作豆腐體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

2022年1月20日至3月31日，配合農曆年節喜慶的氣氛，舉辦點亮奮起湖主題活動，透過光影和燈籠布置，營造舊時華燈初上，工人洗滌一天疲憊後準備享受夜間綻放的氛圍，要讓慢步在老街的遊客，感受彷彿回到民國初年的繁華歲月。另在明年2月5日至2月28日周末假日將舉辦畚箕湖文創市集，搭配畚箕湖老職人手作體驗（包含手作竹扇體驗、火車餅DIY體驗、小木屐DIY體驗、手作豆腐體驗、手洗愛玉體驗、米餅創意吃法），讓遊客預約體驗最在地深度文化之旅。

▲手作火車餅體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲手作火車餅體驗。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲奮起湖便當節-九宮格便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲奮起湖便當節-九宮格便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲奮起湖便當節宣傳展示。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲奮起湖便當節宣傳展示。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

▲令人食指大動的奮起湖便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲令人食指大動的奮起湖便當。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

當然奮起湖名聞遐邇的便當更是不容錯過，每年均吸引遊客不遠千里而至品嚐。2022年3月15日至4月15日將以奮起湖地方職人為主角，強調料理職人手作奮起湖鐵路便當的專業形象，透過多元的活動來串聯及開發懷舊便當包裝設計，重新形塑奮起湖鐵路懷舊便當新意象。

▲阿里山歲時生活節透過主題遊程，體驗奮起湖舊時山中生活。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲阿里山歲時生活節透過主題遊程，體驗奮起湖舊時山中生活。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，為更深度行銷地方業者與在地特色，促使產業升級以及打造地方新形象，這兩年阿里山管理處將全力行銷及營造奮起湖地區，透過奮起湖獨特的人文、自然、歷史與文化軌跡，重新打造老街、老老街和林業鐵道融合交織所呈現的山城人文氛圍，歡迎全國的旅客到奮起湖來細細品味。

「阿里山 新印象」粉專 https://www.facebook.com/Alishan.nsa/

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阿里山 老街 便當

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