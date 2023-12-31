麵食控推爆！士林超人氣「屋伴餃子」新崛起 標配「水餃鍋貼＋酸辣湯」必點 私心最推小菜是這味

麵食控快收藏！方於10月初開幕的「屋伴餃子」鄰近捷運劍潭及士林站，短短時間即成為不少人逛夜市的飽餐新選擇，主打家常系料理，招牌鍋貼及水餃更是常見於各社群，深受在地人推薦，平日中午都人潮滿滿。

圖／IG@9an.eatba授權

士林新開店「屋伴餃子」主打有溫度的家常料理，店內裝潢整體走文青木質調及紅綠黃跳色設計。招牌水餃及鍋貼是每桌都會點的經典美味，水餃、鍋貼每日手工現包，吃起來自然鮮甜不油膩，單吃也很夠味，鍋貼表皮煎至金黃，酥脆不刮口。IGer9an激推分享，喜歡重口味必沾「特製強哥辣醬」，醬汁香辣開胃，搭配清爽水餃超剛好，或是直接單點「香辣紅油餃子」美味上桌。

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除了招牌鍋貼及涮嘴水餃外，屋伴餃子另有販售「紅油辣子香拌麵」、「皮蛋肉末辣拌麵」、「月見麻婆豆腐飯」等主食，絕對是喜愛重口味者的最佳選擇。此外，還有各式小菜可以搭配，店家最推「辣檸小黃瓜」，爽脆黃瓜充斥滿滿檸檬香，開胃又解膩；湯品部分則有鍋貼標配「酸辣湯」、「玉米濃湯」等，一餐下來銅板價百元內就能吃飽飽。

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屋伴餃子

地址：11:00-14:00、16:00-20:00

營業時間：台北市士林區大北路8號

店家IG：屋伴餃子