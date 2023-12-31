快訊

賴清德惹毛管中閔 侯友宜：迫害大學自治的黑手 管校長加油

2024總統大選民調！辯論前後五份民調拉鋸 未表態者增加

她買1台灣品牌遭酸「移工在穿的」 內行人搖頭曝：好看又實用

麵食控推爆！士林超人氣「屋伴餃子」新崛起 標配「水餃鍋貼＋酸辣湯」必點 私心最推小菜是這味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

麵食控快收藏！方於10月初開幕的「屋伴餃子」鄰近捷運劍潭及士林站，短短時間即成為不少人逛夜市的飽餐新選擇，主打家常系料理，招牌鍋貼及水餃更是常見於各社群，深受在地人推薦，平日中午都人潮滿滿。

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

士林新開店「屋伴餃子」主打有溫度的家常料理，店內裝潢整體走文青木質調及紅綠黃跳色設計。招牌水餃及鍋貼是每桌都會點的經典美味，水餃、鍋貼每日手工現包，吃起來自然鮮甜不油膩，單吃也很夠味，鍋貼表皮煎至金黃，酥脆不刮口。IGer9an激推分享，喜歡重口味必沾「特製強哥辣醬」，醬汁香辣開胃，搭配清爽水餃超剛好，或是直接單點「香辣紅油餃子」美味上桌。

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

除了招牌鍋貼及涮嘴水餃外，屋伴餃子另有販售「紅油辣子香拌麵」、「皮蛋肉末辣拌麵」、「月見麻婆豆腐飯」等主食，絕對是喜愛重口味者的最佳選擇。此外，還有各式小菜可以搭配，店家最推「辣檸小黃瓜」，爽脆黃瓜充斥滿滿檸檬香，開胃又解膩；湯品部分則有鍋貼標配「酸辣湯」、「玉米濃湯」等，一餐下來銅板價百元內就能吃飽飽。

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

屋伴餃子

地址：11:00-14:00、16:00-20:00

營業時間：台北市士林區大北路8號

店家IG：屋伴餃子

圖／IG@9an.eatba授權
圖／IG@9an.eatba授權

編輯推薦

水餃 文青 夜市 捷運美食 小吃

相關新聞

麵食控推爆！士林超人氣「屋伴餃子」新崛起 標配「水餃鍋貼＋酸辣湯」必點 私心最推小菜是這味

麵食控快收藏！方於10月初開幕的「屋伴餃子」鄰近士林夜市，短時間內即成為不少人逛夜市的飽餐新選擇，主打家常系料理，招牌鍋貼及水餃更是常被網友打卡分享，深受在地人推薦，平日中午都人潮滿滿。

元旦就開吃！特搜「總統府周邊隱藏版美食」 饕客極品名單「滷雞腿天花板、福州麵標竿」都在這

用美食開啟2024！特搜總統府附近「高評價親民美食」，包含人氣早午餐、經典麵食、高CP值便當等，滷雞腿天花板、福州麵標竿更是不容錯過，喜愛美食的你快快收進你的口袋名單吧！

2024台北101跨年煙火！絕佳攝影點TOP10全攻略

即將告別2023，迎接2024的到來，跨年倒數大家決定好去哪裡拍攝煙火秀了嗎？每到此時，大家除了興奮之外，肯定正頭痛著這回要去哪取景，才能完整的呈現台北101的絕佳風貌呢？一次告訴你最佳的台北101煙

新北聚餐推薦！中式料理搭配凍杯生啤 老皮嫩肉、戀愛雞丁來店必點

坐落新北三重的【尻食堂 餐酒館】以種類豐富又獨具創意的中式料理聞名，不只是有美食相伴，這裡還有好酒可以相互搭配，絕對是聚餐和下班小酌的絕佳選擇！

隨興移動台北散策！ 大稻埕百年街區、日式特色老屋、文青書房閱讀時光　

大稻埕全新商業模式和成功的文化造街喚醒了百年街區，搭乘LINE TAXI來到迪化街商圈入口，從南往北一家家店舖慢慢逛；下午叫車轉戰溫羅汀人文街區，品味獨立書店的魅力，以閱讀一本書的時間，沉浸式體驗大學城風采。

2024東北角曙光專車迎新 送曙光福袋抽五星級住宿券

【旅奇傳媒/編輯部報導】東北角外澳，如詩如畫的龜山島曙光海景，每年在新年的第一天總吸引著許多遊客前來迎接第一道曙光。2024年的元旦，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於外澳服務區舉辦迎曙光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。