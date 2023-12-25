不用到日本就能享受療癒身心的正統溫泉！搭上捷運，現在就前往北投～

只要搭上捷運就能輕鬆抵達的北投，自古以來便以天然的溫泉著稱，不但標榜養顏美容、保健養身等諸多功效，絲滑細膩的泉質連日本人都驚豔不已。特地來泡溫泉，自然要精挑細選一間道地的溫泉旅館，才能好好放鬆平日的壓力與緊繃的肩頸肌肉，並在出浴後以美食飽腹一頓！以下就集結了六間北投住宿推薦，大家可趁早預訂以免向隅。

北投住宿-六間各有特色的溫泉旅宿

北投享溫泉

圖 / @北投享溫泉官方網站

若是已經住膩了老字號的經典品牌，並希望嚐鮮體驗新飯店，那麼不妨考慮預訂北投享溫泉。此處於2019年開幕，屬於周遭年代最為新穎的住宿地點之一，房內的設施自然亮麗潔淨，且客房設計也不同於一般印象中的溫泉旅館，而是大膽採用現代路線，顯現出城市摩登概念的時尚潮流感，為溫泉假期帶來有別於往常的難忘回憶。

地址：台北市北投區光明路248號

電話：02-2892-8288

三二行館

圖@三二行館官方網站

論及北投最名揚國際的溫泉飯店，獲獎無數的三二行館想必能拔得頭籌。三二行館雖然可謂是頂級奢華的代名詞，卻又能同時呈現出家一般的溫馨氛圍。從踏入門口開始的一剎那，就會由專人親切招呼帶領，步上以流水為造景的走道，一旁可往下望進以當季珍貴食材入菜的餐廳。偌大的佔地僅有區區5間套房，並配備精品傢具與音響，足以打造出永生難忘的一趟旅程。

圖 / @ReadyGo

圖 / @ReadyGo

地址：台北市北投區中山路32號

電話：02-6611-8888

北投麗禧溫泉酒店

圖 / @北投麗禧溫泉酒店官方網站

無論是喜歡瞭望翠綠明媚的自然山景、還是偏好於燈火霓虹的城市繁華，在北投麗禧溫泉酒店裡，任何人都能找到心目中的客房景觀。飯店共有66間客房，每一間都能從大片落地窗欣賞到別緻的風貌。其中，麗禧套房還在寬廣的陽台上設置了石砌溫泉浴池，可供住客一邊盡情徜徉在夕陽餘暉之下，一邊悠閒度過專屬的私人泡湯時光。

圖 / @北投麗禧溫泉酒店官方網站

地址：台北市北投區幽雅路30號

電話：02-2898-8888

日勝生加賀屋國際溫泉飯店

圖 / @日勝生加賀屋國際溫泉飯店官方網站

對於想感受正統日式文化的人來說，到北投的住宿首選莫過於加賀屋。客房內鋪有質感細緻的榻榻米，上頭是柔軟的床墊、富有設計感的木質傢俱，在在呈現出樸實細膩的風格，讓人宛如瞬間來到了日本溫泉鄉。除了硬體之外，此處的軟體也比照日本溫泉旅館的標準，提供專業周到的管家式服務，下榻於此無需再費心於任何瑣事。

地址：台北市北投區光明路236號

電話：02-2891-1111

北投南豐天玥泉溫泉會館

圖 / @北投南豐天玥泉溫泉會館官方網站

如果想要兼顧住宿的品質、便利的交通與實惠的價格，便可參考南豐天玥泉溫泉會館。步出捷運新北投站不出3分鐘，映入眼簾的就是飯店顯眼的招牌與建築，門口還不時會出動可愛俏皮的行動餐車，讓舟車勞頓的旅人們可以先解饞一番。話雖如此，也別忘了留肚子享用館內的美食，品嚐主廚精心端出的螃蟹米皇干貝粥、柱侯牛腩筋煲等功夫菜。

圖 / @北投南豐天玥泉溫泉會館官方網站

地址：台北市北投區中山路3號

電話：02-2898-8661

北投大地酒店

圖 / @北投大地酒店官方網站

一提到北投知名的大地酒店，許多人腦海中都會浮現無邊無際的書牆景象。此圖書館座落於大廳，挑高4層樓的空間擺放了上千本藏書，讓來自世界各地的文化、情感、歷史與知識在此集結，並融合交織出獨樹一幟的氣息，置身於此的旅客方能感受到寧靜祥和的書卷味。另一方面，館內的房型多元，如仕女房、親子房與穆斯林房，且公共設施也兼備溫泉區、SPA水療區以及露天游泳池，設備可說是應有盡有。

圖 / @北投大地酒店官方網站

地址：台北市北投區奇岩路1號

電話：02-5551-8888

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