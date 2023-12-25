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貼爐老麵蔥燒餅！口袋裡的美食攤 4種酥餅17元，經典糖心酥餅有甜

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

我腦波很弱聽到這幾個關鍵字，手工現做、限量、老字號⋯⋯就會立刻收藏！這攤手工燒餅酥餅攤一直放在口袋名單，它的招牌「老麵蔥燒餅」是用貼爐燒烤，店內還有4種手工酥餅一顆17元，糖心酥餅更是經典有甜～

江蘇老宜記燒餅舖 在哪？

老宜記燒餅在台北市中正區南昌路一段巷弄，距離中正紀念堂捷運站步行約2分鐘，中正紀念堂車程約5分鐘，附近還有南門市場、郵政博物館可以一起走走。

  • 台北市中正區南昌路一段59巷14號

  • 平日10:00~18:30/星期六10:00~16:00

江蘇老宜記燒餅舖 MENU

蔥燒餅、蟹殼黃(小酥餅)、糖心酥餅、黑芝麻糖餅與紅豆沙酥餅五種。

  • 蔥燒餅28元

  • 蟹殼黃(小酥餅)17元

  • 糖心酥餅17元

  • 黑芝麻糖餅17元

  • 紅豆沙酥餅17元

以這類型傳統燒酥餅，工作檯算是很乾淨，蔥燒餅剛做完一輪，現在正在做酥餅！

貼爐老麵蔥燒餅

老宜記最吸引人的就是貼爐燒餅，就像烤胡椒餅一樣，一片片沾點水靠貼在爐火旁，店家說用這種爐火烤，口感特別外酥內軟喔～

剛出爐的蔥燒餅太誘人啦！有時路過不會停下來多看兩眼，錢包掏出來買單就是了。

蔥燒餅也要蓋棉被？蓋上一層毛巾除了能保溫，也能避免水份流失。

烤好的酥餅正在等客人上門，酥餅就是要有滿滿芝麻才夠香！

烤餅皆不含防腐劑，當天未吃完要冷藏保鮮，燒餅酥餅有不同加熱方式，店內立牌有介紹說明，有需要可以自己拍下來。

蔥燒餅

每家蔥燒餅都有自己特色，江蘇老宜記蔥燒餅很有咬勁，燙麵加老麵攪拌均勻，經過長時間發酵，桿平加上宜蘭三星蔥，桿折切段後沾上滿滿白芝麻，最後貼壁火爐燒烤，聞起來是很純粹烤餅香～

蔥燒餅外層一點點酥，咀嚼起來偏扎實有咬勁，只有單純蔥花與鹽巴調味，加上外層芝麻香，重口味朋友會覺得有點單調，回家夾顆蔥蛋比較好吃～

黑芝麻糖餅

黑芝麻糖餅外層有點小硬，內餡是黑芝麻加上糖粉，整體不會過甜，只是口感稍乾了點。

紅豆沙酥餅

白芝麻烤到有點焦香，一口咬下外酥內多層，紅豆沙像棗泥一樣黏蜜，吃起來不會過甜膩感，芝麻與豆沙比起來，紅豆沙比較好吃。

蟹殼黃（小酥餅）

小小一顆蟹殼黃，簡單包入蔥花、肉末、香料與黑胡椒粉，每一口都是淡淡鹹香氣，整體覺得稍普通～

糖心酥餅

雖然酥餅已經都冷冷的，但一口咬下還是能感受到脆糖甜度！吃了四種酥餅，覺得這個傳統糖心與豆沙餅最耐吃～

＊每個人心中都有屬於自己的好味道，吃過後才知道喜歡哪一間！之前也分享過三重自強路碳烤燒餅小酥餅、萬華區萬大蟹殼黃碳烤燒餅和士林老張炭烤燒餅，大家趕快推薦給我吧～

江蘇老宜記燒餅舖

電話：02-33221117

地址：台北市中正區南昌路一段59巷14號

營業時間：平日10:00~18:30/星期六 10:00~16:00

公休：星期日

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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