超夯KATSU鑫熟成豬排插旗中和！2顆蛋低脂豬排蓋飯必吃
「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」是近期在台北中山的人氣豬排蓋飯店，沒有其他的料理僅賣豬排蓋飯，現在確認即將插旗中和成立2號店，2顆蛋量配上低脂豬排的蓋飯超涮嘴，準備手刀搶吃囉！
「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」創店來自主廚游承鑫（阿鑫）與朋友一起籌備創建的豬排蓋飯品牌，由於對品牌「專心最好一件事」的初衷，店內菜單除了豬排蓋飯還是只有豬排蓋飯，先前在中山一號店人氣超旺。
至於豬排嚴自「花田喜彘」的熟里肌肉，再熟成研製成軟嫩的豬排，切飽和脂肪只有6.5%；在淋醬上也不馬虎，融合關員溜醬油、湯淺手工濁醬油與三州三河本味醂，清爽不甜膩；至於上層的荷包蛋是用了2顆蛋份量，增添營養與飽足感。
現在確定進駐中和四號公園附近的怡客咖啡舊址，更多消息請至「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」臉書粉轉查詢。
延伸閱讀：
．在地熱賣20年！「林口排隊牛肉麵」料多味美、高水準，Google評論超過4000則拿下4.4高分
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言