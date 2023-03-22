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超夯KATSU鑫熟成豬排插旗中和！2顆蛋低脂豬排蓋飯必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者 萊點特別
圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」是近期在台北中山的人氣豬排蓋飯店，沒有其他的料理僅賣豬排蓋飯，現在確認即將插旗中和成立2號店，2顆蛋量配上低脂豬排的蓋飯超涮嘴，準備手刀搶吃囉！

圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」創店來自主廚游承鑫（阿鑫）與朋友一起籌備創建的豬排蓋飯品牌，由於對品牌「專心最好一件事」的初衷，店內菜單除了豬排蓋飯還是只有豬排蓋飯，先前在中山一號店人氣超旺。

圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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至於豬排嚴自「花田喜彘」的熟里肌肉，再熟成研製成軟嫩的豬排，切飽和脂肪只有6.5%；在淋醬上也不馬虎，融合關員溜醬油、湯淺手工濁醬油與三州三河本味醂，清爽不甜膩；至於上層的荷包蛋是用了2顆蛋份量，增添營養與飽足感。

圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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現在確定進駐中和四號公園附近的怡客咖啡舊址，更多消息請至「KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店」臉書粉轉查詢。

圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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圖／KATSU鑫熟成豬排蓋飯專門店臉書粉專
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