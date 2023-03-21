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滷肉飯10元！「北港蔡無刺虱目魚」慶開幕連2日大放送，10元滷肉飯內用不限碗數
滷肉飯10元！無刺虱目魚專賣店「北港蔡無刺虱目魚」板橋形象店慶開幕，推出2日「10元滷肉飯」優惠活動，邀請大家好康道相報，一起至店開吃超便宜紹興滷肉飯，只要一個銅板就搞定，內用還不限碗數！據網友分享表示「路過好多人」，活動還有一天先筆記啦。
銅板價吃超飽！「北港蔡無刺虱目魚」總店位於三重，而板橋形象店於今(21)日起正式開幕，並同步推出「紹興滷肉飯」一碗10元優惠活動，外帶限2碗，內用無限制，想吃幾碗點幾碗～
此外，除了開吃10元滷肉飯外，店家的招牌「無刺虱目魚」也別錯過，鮮甜湯頭搭配軟嫩虱目魚肚，配飯來上一碗更滿足。另有各式涼拌小菜，搭配著吃，想不飽都很難。
北港蔡 無刺虱目魚·板橋形象店
地址：新北市板橋區新海路10號
營業時間：11:00-21:00
開幕活動：3/21及3/22兩日上午11點起，「紹興滷肉飯」一碗10元，外帶限兩碗，內用不限
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