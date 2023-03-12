在地熱賣20年！「林口排隊牛肉麵」料多味美、高水準，Google評論超過4000則拿下4.4高分

搬來林口我還是有在物色平價小吃啦！畢竟不是每天在過年是不是！這家老占元拉麵大王幾年前我就吃過了，不過當時是吃外帶，當時覺得也沒有很厲害啊，直到最近看了各大Youtuber都拍了林口必吃美食，大家都一致推薦，才又讓我想起這家店，挑了一個平日我又衝了，然後人超多，這些人是不用上班嗎？只能說老占元主打牛肉拉麵、羊肉拉麵，價格平實料多味美，也難怪深受當地人喜愛啊。

老占元拉麵大王 店面環境

已經創立20年的老占元拉麵大王，鄰近林口竹林寺周邊，接近中午時刻就是如此浮誇的排隊陣容，近幾年店家將隔壁店面買下來重新整修，不然原本的座位數量更少；雖然人潮洶湧，不過我覺得翻桌率還不錯，大概排個15分鐘內就可以吃到了。

小小廚房要消化這些人潮也是不容易，好在菜單項目單純，基本上吃了兩三次都沒有塞單的狀況。

熬湯底的蘿蔔，有種數大便是美的美感，熬出的湯頭很清甜。

店面空間不大，看起來除了當地人之外也會有鄰近上班族中午用餐，但因為上桌速度也快，桌與桌之間的間隔也不大，吃起來蠻緊湊的，所以翻桌率自然高。

餐具與衛生紙自取，雖然人潮很多，不過一直都有在整理，整體而言還算乾淨。

調味品也可以自取，有辣豆瓣辣椒醬（較鹹/搭配滷味）跟花椒辣油（可加到湯中或沾肉類），網路上爬文推薦花椒辣油，我自己是覺得花椒香氣不夠突出比較可惜一點。

小菜區算乾淨整潔，乾乾淨淨好吃模樣，價格也寫得蠻清楚的，小菜也算有水準。

老占元拉麵大王 菜單Menu

老占元拉麵大王的菜單蠻簡單的，主要以麵類為主，可以選擇乾麵搭配湯，或是直接吃湯麵；湯底都是蘿蔔湯底，所以直接乾麵+蘿蔔湯是最省錢的點法，老占元的招牌是牛肉拉麵與羊肉拉麵。

老占元拉麵大王 餐點表現

第一次用餐我們選擇一大一小牛肉拉麵與兩個小菜，黑色碗是大碗、白色碗是小碗。

牛肉拉麵（大） $150

他們的牛肉拉麵以大量蘿蔔蔬菜湯底熬煮許久的清澈湯頭搭配大塊牛腱肉塊與蘿蔔塊，比起傳統清燉牛肉麵多了清爽感，也不會有牛味很重的感覺，可以說是清燉屆的一股清流，但如果很愛牛味的人可能會覺得太清爽；因為湯底就是蘿蔔蔬菜湯而不是加了牛肉去長時間燉煮出來，嚐起來沒有可怕的牛味，也不會過於油膩，而是清爽蔬果湯底，反而讓人喝的完整碗。

麵條則是圓頭的拉麵，不會煮得太久太爛，有推！蘿蔔塊也好吃，不會苦口或太硬，他們家大碗的份量是兩球麵，分量蠻足夠的哦！

大塊的牛腱不會讓人咬不斷，也有厚度，單吃也很有味道，或是沾花椒辣油都可以，以這樣一碗$150實在是不貴啊！

小黃瓜/煙燻豆皮 $30

小菜表現也蠻不錯的，$30一盤也很便宜，感覺現在外面小菜都$40起跳了吧！小黃瓜很清脆搭配香油與蒜頭調味很不錯，煙燻豆皮也好吃，這價格沒什麼好挑剔的。

雞肉拉麵（小） $60 /皮蛋豆腐 $40 / 素雞 $30

過了不到一周我又到老占元報到，這次點了雞肉拉麵，湯底就是雞肉絲跟榨菜肉絲去做調味，基底湯頭都是招牌的蘿蔔湯底，少了牛味多了清爽，用雞胸肉搭配雖然味道不如牛肉驚艷，網路評價說雞肉鮮嫩我覺得是太誇張，就是雞胸肉絲不用太期待，不過很便宜，如果不是太餓的時候來一碗暖暖胃我覺得還不錯，大家也蠻推薦皮蛋豆腐，醬油膏鹹甜鹹甜調味剛好，撒上柴魚片配上冰涼的豆腐，可以一個人吃一份。

☆米其玲玲的觀點

一句點評時間：林口最愛平價麵店，要不是在控制血糖我一個禮拜可以吃兩次，便宜又好吃！

米其玲玲給星時間 ：★★★★★（滿分五顆星）

老占元拉麵大王

地址：新北市林口區林口路120號

電話：（02）2602-2859

營業時間：10:00–15:00,15:30–19:30（周日休息）

文章來源：Ling's美食x幸福遊 FB：Ling's美食x幸福遊

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