新北浪漫櫻花季開跑！到淡水天元宮提燈賞夜櫻、向櫻后許願 限量近距離感受粉櫻

隨著冷冷的天氣綻放的櫻花，已經準備好迎接花季到來！今年北台灣賞櫻著名景點-淡水天元宮，與新北市政府綠美化環境景觀處合作，於1/18到1/29推出「2023新北蒔花好綻-浪漫櫻花季」，有一系列限時限量的體驗活動，目前花開約兩成，剛好可以在年假期間來趟走春賞花追春天的小旅行，快來看看～

圖／2023新北蒔花好綻 浪漫櫻花季官網

圖／我的新北市臉書

活動內容規畫了「花澗小徑」、「幸福色彩渲染落櫻秘境」、「櫻花祈願卡」、「慢遊賞櫻提燈傳意」、「櫻雨傘下漫步」、「藝術家限定款祈願籤詩卡」等等環節，都圍繞著活動主角－天元宮後山的「三色櫻」。「花澗小徑」一天僅開放4個場次、每場次最多30人，可以享受坐在櫻花樹下，近距離欣賞花團錦簇、粉嫩花瓣隨風飄過身邊的感覺，完全是拍照打卡的秘境！活動期間每天16：30開始會點燈到晚間20：30，可以免費租借提燈、漫步在園區中賞夜櫻，欣賞櫻花在夜間另一種閑靜的風貌。

圖／我的新北市臉書

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除了賞花之外，今年還將贈送剪紙藝術家【吉剪 花】為櫻花季活動設計的限量六款籤詩，擁有天元宮韻味的，剪紙結合祝福詩句，可以作為書籤日常使用，也蘊含了每個收到的人在新年都有新氣象的冀望。廟方特別加碼，發送限定款櫻花祈願卡，讓大家向天元宮的「櫻后」寫下心願，再把小卡掛在櫻后旁的圍欄，讓她守護大家的願望，希望新的一年能夠心想事成、浪漫滿滿。不妨在長長的年假裡找一天來去天元宮看粉嫩的三色櫻與櫻后，祈求兔年好運唷～

圖／2023新北蒔花好綻 浪漫櫻花季官網

2023新北蒔花好綻 ​浪漫櫻花季

1/18～1/29(1/21除夕不對外開放)

限定款祈願籤詩卡

1/22、1/23、1/24

16：30～18：00，限量1000份，發完為止。

花澗小徑

1/19～1/29(除夕不開放)

時段：15：00～15：15、15：20～15：35、15：40～15：55、16：00～16：15。

每場次最多開放30人，視天候狀況調整可能暫停開放。

線上預約後，與現場工作人員報到後，即可進入。

現場報名：每場次開放5組，每組2位，請依現場人員指示進入。

櫻花祈願卡

1/18、1/22、1/23、1/24

16：30～20：30，數量有限，送完為止。

圖／2023新北蒔花好綻 浪漫櫻花季官網

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