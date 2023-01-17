BELLAVITA新年裝置必拍！籤筒試手氣、金色牡丹帶滿滿財富 還有貴氣限量紅包袋等你帶回家

過完聖誕節和跨年，「BELLAVITA寶麗廣塲」馬上換上迎接兔年的裝置藝術，用金色牡丹表現富貴滿門的意涵，還放上籤筒讓大家試手氣；更要送大家限量紅包袋，只要消費2023元就能兌換，邀大家來買禮盒、辦年貨，順便把美美的紅包袋帶回家！

圖／BELLAVITA寶麗廣塲臉書

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今年用象徵辦囍事的窗櫺，把蘊涵「富貴」意義的金色牡丹放進窗框中，打造「五福迎春、富貴滿門」裝置藝術，預祝大家新年富貴喜氣滿門，還有籤筒讓人預測來年運氣，一旁的橘子盆栽希望每個人大吉大利，貴氣又吉祥的背景值得網紅網帥們擺拍、來一組新年照，好跟大家拜年、賀歲！

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拍完照先別走，還能兌換限量的鏤空紅包袋！BELLAVITA用代表的圖案-牡丹花LOGO當窗花、變成紅包袋主題，上面有金魚、蝴蝶花草與成對的雀鳥等等圖案，暗喻年年有餘、福氣臨門、雙雙對對等意涵，傳遞滿滿的吉祥寓意，在「BELLAVITA寶麗廣塲」裡消費2023元即可兌換，採買年貨和禮盒時可別忘了順便把紅包袋裝滿福氣帶走～

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