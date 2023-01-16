全台都喝得到！全家獨家聯名「叮哥紅烏龍奶茶」 2件現省10元快囤起來
手搖變身利樂包再＋1！台東手搖茶吧第一品牌「叮哥茶飲」獨家聯名「紅烏龍奶茶」，現在在全台全家都買得到啦！喝起來滋味醇厚順口，口感柔順豐富不澀。現在還有單件及2件優惠價，趕快趁著特價入手囤好，春節連假在家也能喝爆人氣手搖～
全家就喝得到！台東知名「叮哥茶飲」與全家聯名推出「紅烏龍奶茶」，選用台東鹿野特產紅烏龍茶葉，以黃金比例調製成多層次風味奶茶，甜度約半糖，茶感濃郁。全家新品層層推出，也有不少網友已搶先試喝並大讚「好喝」，喜歡喝手搖的朋友不妨快快就近嘗鮮起來吧！
全家獨家「叮哥茶飲 紅烏龍奶茶」
優惠期間：即日起至2/7
優惠內容：單件35元(原價38元)、兩件65元
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