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全台都喝得到！全家獨家聯名「叮哥紅烏龍奶茶」 2件現省10元快囤起來

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@charline_foodie授權
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手搖變身利樂包再＋1！台東手搖茶吧第一品牌「叮哥茶飲」獨家聯名「紅烏龍奶茶」，現在在全台全家都買得到啦！喝起來滋味醇厚順口，口感柔順豐富不澀。現在還有單件及2件優惠價，趕快趁著特價入手囤好，春節連假在家也能喝爆人氣手搖～

圖／IG@charline_foodie授權
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圖／全家便利商店IG
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全家就喝得到！台東知名「叮哥茶飲」與全家聯名推出「紅烏龍奶茶」，選用台東鹿野特產紅烏龍茶葉，以黃金比例調製成多層次風味奶茶，甜度約半糖，茶感濃郁。全家新品層層推出，也有不少網友已搶先試喝並大讚「好喝」，喜歡喝手搖的朋友不妨快快就近嘗鮮起來吧！

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全家獨家「叮哥茶飲 紅烏龍奶茶」

優惠期間：即日起至2/7

優惠內容：單件35元(原價38元)、兩件65元

圖／叮哥茶飲臉書
圖／叮哥茶飲臉書

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